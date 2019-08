Derechazo de candidata demócrata a Trump por su “campaña de terror” contra inmigrantes

La senadora californiana y candidata demócrata Kamala Harris acusó este domingo al presidente por lo que ella considera que es una “campaña del terror” contra inmigrantes. Harris respondió con esas palabra a las redadas masivas que hizo ‘La Migra’ este miércoles en Mississippi.

Entrevistada en el programa de NBC “Meet the Press”, Harris dijo que no sabía “porqué hicieron lo que hicieron”. “No sé porqué decidieron hacerlo justo después de El Paso“, dijo la senadora en referencia a la masacre en la que murieron 22 personas y cuyo autor fue un superrealista blanco que dijo a la policía que su objetivo era matar “mexicanos“.

Las siete redadas en seis ciudades de Mississippi tuvieron lugar el miércoles de esta semana, cuatro día después del tiroteo. En ella, los agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) arrestaron a 680 personas trabajadores y a ningún empresario. Casi la mitad de los detenidos fueron puestos en libertad al día siguiente.

“Esta administración ha ordenado a Seguridad Nacional (DHS) a realizar esas redadas como parte de lo que yo creo que es una campaña del terror“, opinó la senadora. Harris cree que Donald Trump está sembrando el miedo entre la población que va a trabajar y entre los niños, “que no quieren ir al colegio por miedo de que, al volver a casa, sus padres no estén“.

EXCLUSIVE: 2020 candidate @kamalaharris says the Trump administration is running a “campaign of terror.” #MTP #IfItsSunday@SenKamalaHarris: “Children are afraid to go to school for fear that when they come home, their parents won’t be there.” pic.twitter.com/UFSIDnFp6T

— Meet the Press (@MeetThePress) August 11, 2019