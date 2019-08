Lima 2019 sorprende con una pedida de mano en plena competencia

View this post on Instagram

Quisiera estar escribiendo algo totalmente diferente hoy. Tuve un proceso difícil y largo para llegar a los Juegos Panamericanos, pero la lesión que tuve es cosa del pasado y no es una excusa. Tenía mucha ilusión, mucha expectativa con esta competencia, pero lamentablemente el resultado no reflejó lo que estaba en condiciones de hacer. Venía entrenando muy bien y estaba en una de mis mejores formas, sin embargo me costó entrar de lleno a la competencia desde el inicio y recién en el tercer salto me recuperé, pero ya era tarde. Esperaba algo mucho mejor que un noveno lugar, y estoy bastante decepcionada de no haberlo hecho mejor. Solo me queda agradecer a todos los que estuvieron en todo este proceso conmigo, mi familia que estuvo ahí casi en pleno @soniaruiz63 @mautinobattuello @fabrizio.mautino.ruiz @beppe.giov90 y todos mis tíos y primos que fueron a verme, mi entrenador @malagao3 amigos de toda la vida que estuvieron aquí y a la distancia pendientes de la competencia, a mis auspiciadores, al IPD por su apoyo y el equipo médico @gialav @fisiomaster.emperador @jorge_moren_pena @lic.jimenez.pati , y a todos ustedes que han hecho que esto sea mucho más fácil de sobrellevar con sus mensajes tan llenos de cariño y de buenos deseos. Agradezco infinitamente a todos y cada uno de los que me han escrito, de verdad he intentado responder a todos pero son tantos que no he podido; sepan que he leído todos sus mensajes y que me han ayudado muchísimo. Dentro de poco estare lista para dar una nueva batalla, porque tengo mucho más para dar y muchas ganas de demostrarlo. A seguir adelante, con más fuerza que nunca. . 📸 @talivargasc