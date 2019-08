Frida Sofía sorprende y conmueve con su cover de Alejandro Fernández

View this post on Instagram

ᴜɴ sᴀʙɪᴏ ᴅɪᴊᴏ: "DA…ᴘᴇʀᴏ ɴᴏ ᴘᴇʀᴍɪᴛᴀs ǫᴜᴇ ᴛᴇ ᴜᴛɪʟɪᴄᴇɴ. AMA…ᴘᴇʀᴏ ɴᴏ ᴘᴇʀᴍɪᴛᴀs ǫᴜᴇ ᴀʙᴜsᴇɴ ᴅᴇ ᴛᴜ ᴄᴏʀᴀᴢóɴ. CONFÍA … ᴘᴇʀᴏ ɴᴏ sᴇᴀs ɪɴɢᴇɴᴜᴏ. ESCUCHA.. ᴘᴇʀᴏ ɴᴏ ᴘɪᴇʀᴅᴀs ᴛᴜ ᴘʀᴏᴘɪᴀ ᴠᴏᴢ." ♓︎ #wisdom