Gloria Trevi tan ardiente como Jennifer López con tremendo traje de baño, a los 51 años

Se acabaron las vacaciones! Q levanten la mano los q necesitamos vacaciones de las vacaciónes!!!🙋🏻‍♀️😂😂😂naaaa amo mi trabajo, los amo a ustedes y ya cargamos pilas,💃🏻💃🏻💃🏻 ahora prepárate EU Porq ya mérito te toca #diosadelanochetour feliz regreso a la Acción ! 💪🏻