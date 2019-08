Los casos que ICE arma contra inmigrantes para deportarlos

Abogada que laboró en "La Migra" revela algunas atrocidades contra inmigrantes

Una abogada reveló varios casos que agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) elaboran contra inmigrantes a fin de lograr su deportación.

Laura Peña contó a ProPublica algunas de las historias que vivió como ayudante legal de la agencia en distintos casos, donde había un factor común: falta de pruebas para acusar a los inmigrantes de alguna falta que facilitara su deportación.

Uno de esos casos fue el de Carlos, quien solicitó asilo político, pero apenas hizo su petición, los agentes fronterizos y de inmigración lo acusaron de ser miembro de la famosa pandilla MS-13 en El Salvador, por lo que no era apto para ingresar a los Estados Unidos.

Sin embargo, Peña, quien siguió el caso, no encontró ninguna característica de La Mara en aquel joven, ni siquiera los tatuajes que son un elemento clave o historial criminal en su país. Al contrario, el muchacho portaba una carta oficial del Ministerio de Justicia de El Salvador certificando que nunca había estado en la cárcel. Ella exigió pruebas a los agentes migratorios, pero no obtuvo alguna. A pesar de ello, el joven no obtuvo su asilo.

Otro caso fue el de un bebé de 6 meses que estaba programado para ser deportado, debido a que había sido separado de su madre, quien estaba en una sala de espera sin entender. Peña reunió al menor con su madre, pero la mujer fue acusada de portar un documento falso, por lo que el juez migratorio ordenó su expulsión del país. Ella había sido violada en África por militares, pero eso no importó.

“También hubo otros casos, cada uno con alto costo, hasta que llegó a ser demasiado (para Peña”, indica el reporte. “Todo estaba en contra de los inmigrantes. La mayoría no podía darse el lujo de contratar a un abogado. Pocos ganarían sus casos”.

Peña reconoció que el sistema migratorio niega a proporcionar el debido proceso a un inmigrante, pero reconoció que poco podía hacer ahí. Ahora labora en una empresa que asesora a empleados inmigrantes agrícolas en California.

Expertos recomiendan a los inmigrantes en peligro de deportación encontrar algún abogado pro bono para defender sus casos y tener un proceso adecuado.