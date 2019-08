Neida Sandoval se confiesa con Ana María Canseco y cuenta que Un Nuevo Día le dejó un sabor amargo

Ana María, por su parte, entre lágrimas y con un nudo en la garganta explica que por mucho tiempo le dolió pasar frente al edificio de Univision

Ana María Canseco sostuvo una conversación íntima con su amiga Neida Sandoval, con quien compartió durante muchos años un espacio en Despierta América, el matutino de Univision.

En el vídeo publicado el pasado siete de agosto, Ana María dijo con un nudo en la garganta, que durante mucho tiempo fue doloroso pasar frente a las instalaciones de su antiguo canal. Y que incluso llegó a sentir un dolor físico. Explicó que la situación no era fácil porque para ese entonces, cuando ella ya estaba trabajando en Telemundo, estos medios era vecinos, a nivel geográfico.

Junto a Neida Sandoval contaron cómo fue su paso, también por Telemundo. En donde la periodista de noticias dijo haber estado dos años. Mientras que Ana María Canseco estuvo cinco años en la televisora.

Juntas compartieron qué fue lo bueno, lo malo y lo regular que les dejó haber estado en Un Nuevo Día.

Neida Sandoval:

“Fue una segunda oportunidad para volver a trabajar –Telemundo-. Pude ver de qué se trataba estar ahí adentro. Trabajé con otros colegas y pude ver que lo que habíamos logrado en Despierta América era una fórmula única que no se ha repetido. Hice una familia, que se ha quedado conmigo, y con quienes logramos ganar el primer Emmy nacional del programa matutina sobresaliente de la televisión en español. Tuvimos muchos logros en Un Nuevo Día”.

“Sabor amargo me quedó que los mismos que estaban en Univision vinieron a Telemundo y me cancelaron mi contrato sin razón alguna. Pero de eso surgió que me volví una persona independiente. Perdí los miedos. Dejé de trabajar con un logo poderoso y ahora trabajo para mi logro que es Neida Sandoval, y estoy haciendo entrevistas inspiradoras. Me siento una mujer empoderada y gracias a esas empresas grandes que nos dieron una oportunidad y nos dijeron ciao”.

Aquí la conversaciones de las conductoras de televisión.