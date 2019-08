¡Ahora él! Héctor Moreno se negó a volver a México para jugar con Chivas

Tomás Boy reveló que los rojiblancos sí buscaron al defensa central

Ahora que está de moda llevar a la Liga MX a mexicanos que juegan en el extranjero, trascendió que Héctor Moreno recibió un ofrecimiento de Chivas para volver al país azteca, pero la respuesta del central fue un “no” rotundo.

“Sí, sí hubo un interés y se trató inclusive con él la posibilidad de que se integrara con nosotros. El tema parece que no llegó a mejor término porque el no quería regresar a México, la directiva hizo un esfuerzo enorme para que el equipo cubriera unas zonas donde no estábamos teniendo el rendimiento que necesitábamos. Sí se le buscó y él determinó que no quería regresar”, reveló Tomas Boy, DT de El Rebaño.

Tomás Boy dio a conocer que busco el regreso de Héctor Moreno al fútbol mexicano, precisamente para que juegue con #Chivas. Moreno no opto por regresar al balompié azteca, y jugará en el Al Gharafa de Qatar. pic.twitter.com/3V1EONt2wl — Mundo Liga MX (@MundoLigaMX) August 15, 2019

Esto se sucedió unos días antes de que Moreno cerrara su contrato con el Al Gharafa de Qatar, equipo al que prefirió ir antes que volver con los rojiblancos.