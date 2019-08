Yalitza Aparicio respondió a los señalamientos de que cobra a sus fans $1,500 por foto

La oaxaqueña es objeto de todo tipo de rumores

Yalitza Aparicio sigue en el ojo del huracán. Las versiones de su vida personal y profesional van y vienen, aunque muchas veces no tienen un sustento.

Hace una semana la oaxaqueña fue señalada por supuestamente cobrar $1,500 dólares ($30,000 pesos) por foto. Sus detractores aprovecharon el reporte para criticarla, pero ella ha roto el silencio.

“No, no cobro 30,000 pesos, las personas que se me han acercado pueden cerciorar esto, por convivir con los fans creo que nunca he cobrado. Es imposible estar con todos, pero trato convivir lo más posible”, expresó la actriz nominada al premio Oscar.

La periodista mexicana Ana María Alvarado escribió que en el “meet and greet” de La Guelaguetza estaban cobrando, pero nadie pagó esa cantidad por tomarse foto con ella.

Yalitza calificó este reporte como inexacto y la reportera no ha presentado pruebas de lo estipulado.

Respecto a otras versiones como que está a dieta, apuntó que también es falso.

“No para nada, no tengo dietas, ya no estoy en Nueva York, tuve que suspender el curso de inglés un tiempo”, agregó.