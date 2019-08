Rosie Rivera abre su corazón y habla de su batalla con sus piernas gruesas

Los estándares de belleza suelen generar muchas inseguridades, incluso entre las mujeres famosas

Foto: Jason Koerner/Getty Images for Billboard

Rosie Rivera ha compartido unas sentidas y conmovedoras palabras a través de Instagram. Y aunque es solo una parte introductoria para alabar una técnica de belleza, refleja mucho de las inseguridades que ella como mujer ha pasado. Inseguridades con las que muchas de sus fans se sienten identificadas.

“Mi batalla con mis piernas gruesas has sido de toda la vida y ahora gracias a @gloriahincapie voy a tener las piernas que siempre anhele. Amo su técnica especial (ojo no la mostramos en el video porque es un secreto) y su #piñaterapia porqué he visto resultados que nunca había visto.

Gloria ha trabajando en muchísimos actores, modelos, miss universo, y más. Gloria empezó en Colombia hace más de 35 años y ahora está en Miami, Nueva York, Beverly Hills, ciudad Mexico y pronto habrá más. Gracias Gloria y Ángel y todo su personal bello. Nos seguiremos viendo!”

El mundo de la belleza y las críticas que suelen realizarse a la figura femenina hace que la industria sea muy dura para las mujeres que no entran en cánones de belleza altamente señalados por ser en alguna manera excluyentes.

Pero ahora son muchas las celebridades que se oponen a esos estándares establecidos y que apoyan una belleza más natural y con curvas reales. Las Rivera son mujeres que apoyan ese pensar.