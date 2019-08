Rashel Díaz baila al ritmo del ‘TikTok’ con su hija en Instagram

View this post on Instagram

Daniela: Mom, ¿sabes lo que es Tic toc? 🤔 Yo: No hija, ¿qué es? Daniela: Una aplicación que está de moda y quiero hacer uno contigo. Yo: Claro, ¿qué tengo que hacer hija? 🙌 Daniela: ¡Esto! (me muestra video de este baile). Yo: ¿Quéééé? Es muy rápido. Daniela: No mom, dale, trata que tú puedes. Yo: Ok hija, muéstrame. Daniela: Really? Yo: Sí, claro. Daniela: Yessssss! ❤ Y así llegamos a esto que están viendo hahahahaha. Qué rico ponernos a su altura y dejar a un lado las obligaciones, el cansancio y el “a mi edad no creo que debo hacer eso.” 🙅🏻 Te amo hija, me divierto contigo muchooo. 💕 #VidaRashel #TicToc