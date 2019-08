VIDEO: Queman vivo a joven en zona peleada por Los Chapitos y El Chapo Isidro

Se recomienda discreción, las escenas pueden ser perturbadoras

Al noreste del estado de Sonora en México, continúa la guerra entre grupos del narcotráfico, y en esta ocasión el que es conocido como La Barredora fue el que lanzó una cruel amenaza a todo a quien se atreva a pisar su territorio, el cual está en medio de la disputa entre “Los Chapitos“, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzman Salazar, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán” y Fausto Isidro Meza Flores alias “El Chapo Isidro“.

Y es que mediante un video que circuló en redes sociales, se dio a conocer el momento en que sicarios de la barredora queman vivo a un supuesto integrante de un grupo rival, el cual no se precisa a dónde pertenecía.

Junto a las estremecedoras escenas, circuló el narcomensaje en el que dicen que eso les pasará a quienes colaboran con los de “Altar” y en el que se lee lo siguiente:

“Atención gente de caborca, altar y pitiquito! Este es el segundo y último aviso! Quisimos estar tranquilos por que nos ofrecieron un trato de paz, pero a tan pocos días no lo respetaron, repetimos esta guerra no es con ustedes señores del ejército mexicano, guardia nacional, policía federal, policía estatal y policía municipal! La guerra continúa contra la gente de altar y esto no para! Gente que colabora para la gente de altar vallanse del pueblo antes de que lleguemos por ustedes, todos están en nuestras listas! No queremos taxistas ni ningún servicio público que venga de altar a caborca ni gente que venga hacer movimientos de dinero en copel tenemos todo bien monitoreado. Atte: La barredora a la orden 24/7”, (sic).

Además de La Barredora, se tiene registro de que en Sonora, operan los cárteles de Los Salazar (grupo que comandan “Los Chapitos” y cuyo nombre proviene del segundo apellido de los hijos del exlíder del Cártel de Sinaloa) y el que lidera “El Chapo Isidro“, los cuales pese a que años atrás tenían un mismo jefe, “El Chapo” Guzmán, tras su captura, extradición y condena a cadena perpetua en Estados Unidos, ahora son enemigos.

A decir de reportes de autoridades, “Los Chapitos” de la mano de Los Salazar controlan el sur de Sonora, Navojoa, Cajeme, así como parte de Hermosillo y Guaymas, mientras que la gente de “El Chapo Isidro“, busca apoderarse de las plazas en Sonora.

