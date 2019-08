Amenazan a AMLO de muerte tras hackeo, sospechan del CJNG y El Mencho

Y todo porque López Obrador pidió al CJNG a portarse bien

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presidente de México, fue amenazado luego que la cuenta de Twitter de la Fiscalía del Estado de Jalisco, fuera hackeada y modificada al parecer por algún grupo relacionado por el narcotráfico, incluso se señaló al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y su líder Nemesio Oseguera Cervantes alias “El Mencho” o “El Señor de los Gallos“, de estar detrás de esto.

El ataque al sistema ocurrió por la tarde de este viernes (hora local) y quienes intervinieron la cuenta modificaron el nombre del usuario y la foto del perfil oficiales que identifican a dicha dependencia.

Hackean cuenta de Fiscalia de Jalisco y ofrecen pago en Bitcoin a quien asesine al Presidente Andrés Manuel López Obrador pic.twitter.com/ws2JOApR2k — Blog del Narco Oficial (@blogdelnarcomx) August 17, 2019

En una serie de mensajes de descalificación hacia distintos órdenes de gobierno, pero en especial destacaron los ataques en contra del izquierdista López Obrador.

A decir de las capturas de pantalla que circularon en redes sociales, una de las amenazas ofrecía un pago en bitcoins a quienes asesinaran al mandatario.

Ante lo ocurrido el gobierno de Jalisco encabezado por Enrique Alfaro -quien fue acusado en videos de haber traicionado al CJNG-, a través de un comunicado señaló:

“Rechazamos categóricamente ser el origen de los mensajes que se emiten desde esta cuenta, en tanto no se recupere su control. Condenamos estos ataques que representan un atentado a la libertad de información por parte de una dependencia oficial”.

Recordemos que este jueves, López Obrador dijo en su conferencia matutina, que nada ganarán con amenazas a través de mantas o videos, esto luego de la difusión de una grabación atribuida a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mecho”, y hasta invitó al Cártel Jalisco Nueva Generación a “portarse bien y no afectar a la ciudadanía”

“Por eso, vemos con precaución de manera precavida todo esto, las mantas, los mensajes, amenazas, nosotros lo que sostenemos es que debe haber respeto a las autoridades, no apostar con intimidar a las autoridades, mucho menos agredir a las autoridades y actuar con legalidad, no llevar a cabo acciones ilícitas, no participar en actos delictivos, no se puede permitir que se violen las leyes, que se viole la Constitución”, dijo López Obrador en su conferencia de prensa del jueves pasado.

