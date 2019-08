Cuestionan al NYPD por uso de base de datos de ADN

La práctica ha expuesto a la Uniformada al escrutinio sobre cómo se recopila el material genético y si se están violando los derechos de privacidad

NUEVA YORK.– La base de datos de ADN de la ciudad de Nueva York ahora tiene 82,473 perfiles genéticos, casi un aumento de 19,000 o el 29 por ciento más desde julio de 2017, reveló un reporte de la Legal Aid Society, lo que, si bien es una herramienta para la aplicación de la ley, su uso indiscriminado, afecta a neoyorquinos que fueron absueltos o nunca fueron condenados por un delito y en su mayoría provienen de las comunidades más vulnerables.

El aumento de la base de datos de ADN se conoció luego de que Legal Aid Society hiciera una petición en base a la Ley de Libertad de Información (FOIL), a la Oficina del Examinador Médico Jefe de la Ciudad de Nueva York (OCME).

La base de datos incluye muestras proporcionadas por el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD) extraídas en escenas del crimen o a través de hisopos obtenidos de forma voluntaria entre los arrestados. Sin embargo, también incluye muestras obtenidas subrepticiamente en las salas de interrogación en los cuarteles, de células dejadas en botellas de agua o cigarrillos, y muestras de ADN obtenidas durante las operaciones coordinadas de la Policía para localizar a personas que han cometido un crimen.

Según la Legal Aid Society, la base de datos de OCME ha atraído cada vez más críticas por almacenar muestras de ADN de personas que nunca han sido condenados por un delito, personas que han sido desestimadas o absueltas, así como personas que nunca fueron acusadas. La mayoría no tiene idea de que sus perfiles genéticos se almacenan de forma centralizada y se comparan rutinariamente con las pruebas recopiladas en las investigaciones penales.

“A través de la colección desenfrenada de ADN de la policía de Nueva York, la OCME ahora tiene un banco de datos de perfiles de neoyorquinos completamente no regulados, incluidos aquellos que nunca han sido condenados por un delito”, dijo Terri Rosenblatt, abogada ​​de la unidad de ADN de la Legal Aid Society.

La organización observó que, además, no existe un procedimiento establecido que regule cómo las personas pueden solicitar la eliminación de su perfil de ADN de la base de datos. La Legal Aid Society con frecuencia se ha visto obligada a entablar un litigio en nombre de los clientes, algunos de apenas doce años, para que se eliminen sus muestras.

“Al igual que otras tecnologías de vigilancia empleadas por las fuerzas del orden locales, esta colección de ADN se dirige abiertamente a las comunidades de color y promueve la división entre el Departamento y los vecindarios vigilados en exceso. Legal Aid Society hace un llamado al Concejo de la Ciudad de Nueva York y a su presidente, Corey Johnson, para que celebren audiencias de supervisión inmediatas sobre este tema sin más demora”, agregó Rosenblatt.

El NYPD dijo que la base de datos se ha utilizado para capturar a decenas de delincuentes violentos y para exonerar a los acusados ​​injustamente.

“Usamos el ADN como un mecanismo de búsqueda de la verdad. Es imparcial”, dijo el subjefe de la Uniformada, Emanuel Katranakis.

De acuerdo The Crime Report, una publicación especializada del John Jay College, una encuesta de 2013, 30 estados y el gobierno federal permitieron el análisis de muestras de ADN recolectadas de individuos arrestados o acusados, pero no condenados, de ciertos delitos. La ley del estado de Nueva York requiere una condena antes de que el ADN de alguien pueda ser incluido en el banco de datos de ADN operado por el estado. Las bases de datos creadas por las autoridades locales no están sujetas a las reglas estatales.