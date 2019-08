Esto dijo ‘Chelis’ tras su despido como DT de Puebla

José Luis Sánchez Solá ‘Chelis’ dio la cara a través de redes sociales tras ser despedido como Director Técnico de Puebla y aceptó su fracaso como timonel de los camoteros.

“Ayer en la mañana tras el rotundo fracaso del viernes por la noche ante el Pachuca, me citaron y me dijeron que no veían más para adelante, que no veían salidas conmigo”.