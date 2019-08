Chiquis y ‘The Riveras’: Johnny Rivera prefiere tener amigos ‘blancos’ que latinos

El hijo menor de Jenni Rivera no sabe en quien confiar

En el segundo episodio de “The Riveras“, el reality show que sigue a los hijos de Jenni Rivera y que se transmite por el canal Universo todos los domingos, vimos como hay diferencias entre Chiquis Riveras y su hermano menor Johnny López Rivera.

Todo gira alrededor de que el mejor amigo de Johnny, David, ahora es asistente de la intérprete de “Animate y Verás”. Johnny no está a gusto viviendo en la casa en donde también tiene que convivir con quien fuera su amigo y esto lo tiene un poco tenso.

Para desahogarse de la difícil situación que vive, Johnny visita a su hermana Jacqie Rivera para contarle sobre sus sentimientos.

“Ya hace un año que los empleados de Chiquis viven en la casa y que mi mejor amigo David trabaja para mi hermana. Traté de que no me afectara. Traté de hacerlo a un lado por mucho tiempo pero ya no tengo esa amistad”, reveló Johnny ante las cámaras.

Jacqie trató de razonar con su hermano menor en intentar de entender las frustraciones de Johnny que no se siente a gusto en su propia casa.

“No quiero a esa persona ahí”, le dijo Johnny a su hermana.

Jacqie entiende que Johnny estaría disgustado, pero también sabe que tiene que entender la situación en la que está Chiquis y que su equipo de trabajo siempre tiene que estar con ella.

“Siento que nunca me tomaron en cuenta”, explicó Johnny. “Le aclaré a Chiquis que nunca me cayó bien Chris y que nunca me cairá bien. No digo que lo eche pero con David es distinto. David es el que más me molesta. Era mi mejor amigo, hace que me cuestione si toda nuestra amistad fue solo para que pudiera acercarse a mi hermana“.

Como buena hermana, Jacqie dejó que Johnny se explayara con sus sentimientos y le hizo ver que posiblemente le siga hiriendo no tener la amistad de quien fuera su amigo más cercano.

“Extraño a mi amigo pero me haría feliz no tener que verlo. Lo que me molesta es que, ¿siempre fue por mi familia?”, continuó Johnny.

Lo más difícil para Johnny es no saber en quien confiar: “Por eso extraño tener amigos ‘blancos’ que no conozcan…[a la familia Rivera]”

Finalmente, Johnny y Chiquis hablaron sobre el asunto pero esta última no cedió a los caprichos de su hermanito ya que haría su trabajo más difícil. La cantante le aseguró a Johnny que no está tomando partido por sus empleados pero que en realidad ellos no le han hecho nada malo a él y solo los quiere fuera de casa porque no se llevan bien con ellos.