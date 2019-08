Cómo cambiar los filtros de aire de tu auto sin gastar mucho dinero

Cambiar los filtros del motor ayuda a ahorrar en combustible

Tu vehículo necesita aire para funcionar. De hecho, entre más aire respira un motor más rápido corre un auto. Además, el aire combinado con gas ayuda a encender la combustión interna de un motor.

Es por eso que es importante que éste esté tan limpio como sea posible, y los filtros del auto ayudan a que el elemento aire no entre al vehículo con contaminantes que pudieran dañar o perjudicar la eficiencia del motor.

Sin los filtros, la suciedad, el polen, las sales y otros contaminantes pudieran quedar estancados en el motor, provocando que la combustión no funcione correctamente.

Beneficios de cambiar los filtros de aire

Mantener un filtro de aire limpio es más que solo higiene, también ayuda a incrementar la eficiencia de combustible, prolongar la vida de tu motor y a reducir las emisiones de carbono. ¿Por qué?

Cuando el filtro del aire se encuentra muy sucio, éste se tapa, impidiendo que el aire circule libremente.

Cuando el aire no circula libremente por el motor, el automóvil aumenta el uso de combustible, el motor corre más riesgos de taparse por la suciedad que el filtro no atrapa y las emisiones de carbono no son atrapadas como se debe.

Con qué frecuencia de deben cambiar los filtros

La recomendación es: una vez cada 12 meses o cada 12,000 millas recorridas, lo que sea que llegue primero. Sin embargo, el manual del fabricante pudiera extender o reducir estos parámetros.

Cómo cambiar los filtros de aire

Antes que nada, hay que comprar un filtro de aire nuevo. Asegúrate de comprar el adecuado, pues algunos filtros son circulares, mientras que otros son rectangulares. El precio por filtro es relativamente económico: menos de $20.

Ubica el contenedor del filtro. Éste es por lo general cuadrado, de plástico y negro.

A la hora de reemplazar el filtro, revisar si hay fugas de aceite u otras sustancias que no debería de filtrarse por el filtro.

El siguiente video te puede ayudar a ubicar y reemplazar el filtro.

***

