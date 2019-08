Hay que involucrarse en la lucha por la equidad en la educación

Como muchas latinas, he visto las dificultades que nuestro sistema educativo nos presenta a nosotros y a nuestros hijos. Eso es porque he pasado mi vida en la educación.

Siempre he sentido una pasión por un sistema de educación más equitativo para todos, construido a través de las experiencias de mi familia y mi comunidad en Nuevo México, hasta mi tiempo enseñando a los estudiantes de cuarto grado en Brownsville, Texas, a las dos últimas décadas trabajando en la política educativa. Luego me convertí en madre de tres –con todas las bendiciones y las dificultades que vienen con eso– y mi sentido de urgencia creció aún más fuerte.

Ser madre me recordó que la familia está en el centro de lo que somos. Nuestras comunidades se construyen a su alrededor. Nos apoyamos el uno en el otro. Cuidamos de cada uno. Estas relaciones son importantes. El amor y el apoyo que nos damos nos eleva. Nos da confianza. Nos guía.

Y la familia también hace una gran diferencia en asegurar el éxito de nuestros niños, y de estudiantes de todo el país. Esos estudiantes, ya sean nuestros vecinos o los de alguien más, también son nuestra familia.

Según el Pew Research Center, solo 61.4% de los latinos en los Estados Unidos, tanto inmigrantes como nacidos en los EEUU, tienen un diploma de escuela secundaria o menos. Sólo 15% de nosotros tiene una licenciatura o más. Nuestro sistema educativo, que nos dijeron que era la “gran igualdad”, no lo es. Aún no.

Ya es el momento perseguir una verdadera equidad en la educación.

“Equidad” es una palabra que usamos mucho en educación. A veces en formas que pueden ser confusas. La equidad se trata de recursos, y no solo de dinero, aunque eso es una gran parte de ello. La equidad de la educación tiene que ver con el acceso a excelentes maestros, un currículo de alta calidad, guardias de cruce escolar, excursiones, libros nuevos, la tecnología. Pero es más que eso. La equidad es sobre la humanidad y la identidad y, por supuesto, sobre el poder.

La equidad se trata de valorar a todos los estudiantes como seres humanos. Asegurar la dignidad. Valorar las fortalezas, experiencias, y personalidades de nuestros hijos. La equidad educativa garantiza que nuestras escuelas y aulas sean dignas de nuestros niños, su herencia, idioma y cultura. Escuelas en que un niño latino pueda caminar dentro de su aula y ser un niño latino, y ser un matemático, un científico.

La equidad también tiene que ver con el poder y el privilegio. Quien lo tiene, quien no lo tiene. La equidad en la educación consiste en compartir el poder y dar una voz a todos. Eso incluye familias y estudiantes. Necesitamos ser activos en la creación de este cambio. Tenemos que usar nuestro poder y nuestra voz. Y no lo digo con ligereza.

Ser una madre trabajadora es difícil. Nos sentimos estiradas en muchas direcciones y muchas veces nos sentimos inadecuadas en todas ellas. Estamos tan ocupados que es difícil imaginar encontrar tiempo para otra cosa, y mucho menos para la política educativa. Además, hablar con las personas que crean nuestra política es intimidante.

No podemos dejar que nada de eso nos detenga.

Nosotras, como madres, tías, primas, abuelas, comadres, tenemos tanto poder. Somos una fuerza formidable. Y este es el momento ideal.

Con tantos nuevos líderes que han sido elegidos recientemente, tenemos la oportunidad de cambiar la política educativa. Tenemos la oportunidad de participar, construir nuevas relaciones y ayudar a los responsables de la formulación de políticas a comprender nuestras esperanzas y sueños para nuestros hijos. Para nuestras familias.

Como parte de mi trabajo con The Aspen Institute Education & Society Program, trabajamos con líderes de todo el país para crear nuevos recursos para exactamente este tipo de oportunidad. Estos materiales dan orientación a las familias sobre cómo ser un líder en la formación de la política educativa y en las decisiones sobre educación. También ayuda a aquellos que crean la política educativa sobre cómo trabajar en una manera más efectiva con nosotros y nuestras familias.

La equidad educativa no sucederá por sí sola. Solo sucederá si ayudamos a crearla y nos aseguramos de que sea lo mejor para nuestras familias. Únete a mi.

-Danielle Gonzales es la directora del Programa de Educación y Sociedad de Aspen