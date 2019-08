Video: Omar Chaparro es confundido por una fan con… ¡Adal Ramones!

Omar Chaparro compartió en video el momento en que una fan lo confunde con Adal Ramones

Omar Chaparro tuvo la puntada de burlarse de sí mismo al compartir en su cuenta de Twitter un video en el que una mujer asegura ser su fan… pero en realidad lo confunde con Adal Ramones.

El actor comienza a grabar y le pregunta a la señora que se identifica como ‘Tencha’ en cuáles programas lo ha visto, y ella contesta con seguridad: “Otro Rollo, No Manches Sofía y Viva la Alegría”.

Pinche Tencha 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 Lo bueno que es mi fan 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/wfRS3wjf97 — Omar Chaparro (@OMARCHAPARRO) August 16, 2019

Sin embargo, los nombre correctos son; No manches Frida (que es una película y no un programa) y Venga la Alegría. El programa Otro Rollo no era conducido por Omar Chaparro, sino por Adal Ramones, quien comentó con humor la publicación de su colega: “Ésas son las verdaderas fans”.

Para Chaparro no es la primera vez que le sucede algo así; recientemente un niño lo confundió con Eugenio Derbez en la película Cómo ser un latín lover.

¡Hot alert! Hija de Adal Ramones presume foto en ardiente bikini a sus 18 años