Amplían programa de ayuda a desamparados que viven en el Metro

El objetivo es desviar a los neoyorquinos sin hogar hacia refugios y servicios que son facilitados por las agencias de la ciudad

NUEVA YORK.- La Administración De Blasio anunció este jueves una iniciativa en el esfuerzo que viene librando, por convencer a los desamparados que deambulan en las plataformas y duermen en los vagones del Metro, a aceptar los servicios y optar por viviendas permanentes, inclusive.

La iniciativa es un alcance al programa HOME-STAT que promueve la Ciudad en el sistema del tren subterráneo, cuyo objetivo es desviar a los neoyorquinos desamparados -que son penalizados innecesariamente por no pagar la tarifa o dormir en los trenes- hacia refugios y varios servicios que son facilitados por el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) y el Departamento de Servicios para Personas sin Hogar (DHS).

“Los neoyorquinos deben sentirse seguros y cómodos en el transporte público. Con esta asociación de colaboración, estamos logrando el equilibrio adecuado reuniéndonos con los neoyorquinos que los necesitan donde están para asegurarnos de que estén conectados con los servicios para ayudarlos a recuperarse”, dijo el alcalde Bill de Blasio.

La nueva iniciativa se complementa con el programa Subway Diversion Pilot, anunciado el mes pasado, donde el NYPD y el DHS, están implementando una serie de intervenciones y mejoras para enfocar de manera más efectiva los esfuerzos para asistir a los desamparados del Metro.

“Este enfoque colaborativo e interdepartamental aprovecha la experiencia del NYPD para ayudar a aquellos que necesitan asistencia, no castigo. Nuestros comprometidos oficiales, conocen el sistema de Metro y las personas que lo integran, realmente ayudan a definir la filosofía de Vigilancia de Vecindarios de NYPD”, dijo Edward Delatorre, Jefe de Tránsito de NYPD.

El comisionado del Departamento de Servicios Sociales, Steven Banks destacó que HOME-STAT está involucrando a más personas para determinar si no tienen hogar, ubicándolos en refugios y viviendas permanentes, y liderando la implementación de intervenciones innovadoras para prestar servicio a los más vulnerables.

“Desde el lanzamiento de la iniciativa HOME-STAT, ya hemos traído a más de 2,200 neoyorquinos de las calles y el metro a programas de vivienda transitorias y permanentes, incluidos más de 600 del sistema subterráneo específicamente”, agregó Banks.

Centro de coordinación de crisis

Esta unidad fue creada para abordar los casos más críticos de desamparados que involucran a personas con grandes necesidades, que a menudo se enfrentan a desafíos a menudo superpuestos, incluida la salud mental y el abuso de sustancias. Los participantes que optan por el programa completan una evaluación con un equipo de extensión, reciben una derivación a un albergue o a otros servicios, y tienen sus comparecencias autorizadas en coordinación con la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA), que en última instancia los desvían hacia refugios lejos de procesos judiciales formales innecesarios y ayudando a más personas a entrar y salir del Metro.

No es un delito

La falta de vivienda no es un delito y los neoyorquinos que no están violando las reglas del metro no pueden ser expulsados ​​del sistema simplemente por no tener donde ir, razón por la cual los equipos de de HOME-STAT involucran a las personas, para individualmente, comprender sus situaciones de vida y evaluar sus necesidades.