¡Pasión por el tubo!: Michelle Renaud en el “pole dance” paraliza corazones

El POLE DANCE es por mucho, una de mis pasiones en la vida, mi otra pasión es la actuación y ésta no me permite entrenarme como quisiera, pero estoy segura que si lo hiciera, ¡podría competir! 💪🏼😎🤩El caso es que este deporte me reta, me da fuerza, seguridad y me hace vencer mis miedos. Tiene sus sacrificios como los golpes, moretones y estrías … ¡pero todo vale la pena! Cada clase me hace olvidar que existe un mundo afuera ¡y me llena de endorfinas para todo el mes! A lo que voy es que todo lo que vale la pena en la vida tiene sacrificios, no todas las personas están dispuestas a pagarlos, por eso,hay quienes lo logran y hay quienes no. ¿Tú por qué si te sacrificarías?