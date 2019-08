Una latina es la estrella de ‘Moulin Rouge’ en Broadway

La adaptación de la cinta se presenta en el Al Hirschfeld Theatre con la actriz Karen Olivo en el rol de ‘Satine’, heroína del famoso cabaré parisino

El famoso cabaré parisino Moulin Rouge resurge en Broadway a través de una apasionada historia de amor que funde poesía, canciones contemporáneas, cancán y talento latino.

‘Moulin Rouge! The Musical’ es la adaptación de la galardonada cinta dirigida por Baz Luhmann, protagonizada por Ewan McGregor y Nicole Kidman, que se presenta ahora en el Teatro Al Hirschfeld Theatre. La producción, que se realizó con un presupuesto de 28 millones de dólares, tiene como heroína y estrella del cabaré a la actriz Karen Olivo, quien se mete en la piel de ‘Satine’, la célebre cantante y bailarina del local.

Olivo, quien nació en El Bronx y creció en Florida, cuenta que su experiencia con la producción ambientada en el Paris bohemio de 1900 es un sueño hecho realidad porque es una fanática de la película. Subraya, además, que no se sintió intimidada por su rol en el musical que cuenta con un repertorio de 70 canciones y que debutó el año pasado en la ciudad de Boston.

“Amo esta historia, es maravillosa. Pienso que la pasión que siento por la película unido a la experiencia que me han aportado todos los proyectos anteriores en los que he trabajado, me facilitaron el proceso, eso me ayudó a entender mejor al personaje y a no verlo como un desafío”, comenta sobre el show que incluye la participación del actor, cantante y bailarín de origen chileno Ricky Rojas, en el papel de ‘Santiago’.

Al hablar de la historia que protagoniza junto al actor Aaron Tveit (‘Catch Me If You Can’, ‘Next to Normal’ y ‘Wicked’), quien interpreta a ‘Christian’, el amor imposible de ‘Satine’ dentro de un complicado triangulo amoroso, Olivo explica que el musical rinde tributo a la película y que trae una propuesta diferente al público.

“Un aspecto que me gustó mucho de esta producción es que el musical no se queda apegado al filme, sino que muestra su propio concepto. Eso también nos otorgó la certeza de que no íbamos a cometer un error con esta puesta en escena, porque estábamos trabajando con una una versión libre del texto original”, indica la actriz de 42 años que mezcla en sus raíces las culturas puertorriqueña, dominicana y china.

Al hablar sobre la representación latina en las producciones de Broadway, Olivo, quien tiene entre sus méritos un premio Tony por su rol de ‘Anita’ en el musical West Side Story y ha actuado en musicales como ‘In the Heights’, ‘Brooklyn’ y ‘Hamilton’, explica que los latinos han recorrido un largo trecho en el Distrito de los Teatros, pero que es necesario seguir tocando puertas y sobre todo orientar a los nuevos talentos.

“Veo mayor diversidad en todos los aspectos de las producciones, pero no es suficiente. Creo que hace falta orientación, que los jóvenes artistas puedan contar con guías, gente que los motive y los ayude a encauzarse en la dirección adecuada”, plantea.

Al hablar del comienzo de su carrera, la actriz recuerda que era difícil encontrar personas con las que se pudiera identificar, porque en esa época era aun más limitado el trabajo de los latinos en los espectáculos de Broadway.

“Toqué puertas que nunca se abrieron, pero yo tenía siempre una actitud muy positiva y seguía dando lo mejor de mi en cada audición. Recuerdo que ver ‘Rent’ fue una gran inspiración porque ahí había gente como yo, que se parecía a mí. Ese musical me dio esperanzas de que si seguía buscando aparecerían roles que pudieran trascender mi grupo étnico, el rol de ‘Satine’, al igual otros que he tenido la fortuna de interpretar, es un buen ejemplo de esto”, concluye.

Karen Olivo, quien presentó ‘Leave’, su primer disco en solitario en 2007, ha trabajado en las series de televisión: ‘The Good Wife’, ‘Criminal Minds: Suspect Behav­ior,’ ‘Law & Order’ y ‘Law & Order: SVU’, entre otros.

En detalle

Qué: El musical ‘Moulin Rouge’

Cuándo: De martes a domingo en diversos horarios.

Dónde: Al Hirschfeld Theatre, 302 West, 45 st.

Información y entradas: http://www.moulinrougemusical.com