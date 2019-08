Edgardo Del Villar, el periodista de Telemundo, confirma que tiene cáncer

"Mientras me preparo para la siguiente fase de mi tratamiento médico, mi fe en Dios es más fuerte que nunca"

A casi dos semanas de la cirugía donde le extirparon tres tumores alojados en su cerebro, lamentablemente Edgardo del Villar confirma que eran cancerígenos.

A través de un comunicado enviado por el departamento de prensa del Telemundo 47, la filial de New York de la cadena, el propio periodista cuenta con detalles la noticia que recibieron de parte de los médicos él y su esposa, Carolina Novoa.

“Carolina y yo nos reunimos con el equipo médico para ver los resultados de mis exámenes. Desafortunadamente, no fueron lo que se esperaba y los médicos confirmaron la presencia de cáncer”, comienza diciendo el texto para seguir con más detalles.

“Mientras me preparo para la siguiente fase de mi tratamiento médico, mi fe en Dios es más fuerte que nunca, y él me ha bendecido con los mejores profesionales médicos del mundo. Tanto mi familia en mi casa como la de Telemundo 47, han estado a mi lado desde el comienzo de este proceso, y no podría pedir personas más fuertes, más compasivas y más amorosas que ellos.

Me gustaría agradecer nuevamente a los televidentes de Telemundo del área triestatal, así como a las personas de todo el mundo por sus oraciones y cálidos deseos. Ellos han sido una fuente de fortaleza e inspiración para mi familia y para mí también. Espero poder seguir manteniéndolos informados sobre mi estado de salud.Abrazos, Edgardo”, concluye.

Tal como te contamos, hace poco más de un mes a Del Villar le encontraron tres tumores en el cerebro, el periodista tomó acción inmediata y, junto a su esposa, quien no se separa ni un segundo de su lado, se preparó para someterse a una cirugía.

Con una actitud positiva en todo momento, el periodista estuvo 7 horas en el quirófano en donde se le extirparon por completo los tres tumores, los mimos fueron llevados al laboratorio para determinar de qué tipo son y, en base a eso, el tratamiento a seguir.

Sin embargo hoy, ya con los resultados de la biopsia se confirma que tiene cáncer y con la misma fe con la que entró a cirugía, el periodista mexicano está dispuesto a luchar por su vida