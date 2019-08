Con estas películas y actores Disney espera mantener su extraordinaria racha en la taquilla

Frozen 2, The Rise of Skywalker, Maleficent, Jungle Cruise, Black Widow, The Eternals, Black Panther 2, Mulan... Disney presentó sus apuestas en la D23 Expo

ANAHEIM, CA – Este 2019 Disney está rompiendo todos los récords de taquilla. Cinco de sus películas ya superaron los mil millones de dólares cada una a nivel mundial –y en diciembre se sumarán el último episodio de Star Wars y “Frozen II”–. Una de ellas, “Avengers: Endgame”, es “la película más grande de la historia de la industria del cine”, como presumió esta mañana Alan Horn, co-presidente de The Walt Disney Studios, ante los fanáticos reunidos en la convención bianual D23 de Disney en Anaheim, California.

Pero, ¿logrará el todopoderoso estudio repetir, o al menos acercarse, en los próximos años al resultado obtenido gracias a los remakes live-action de clásicos como “Aladdin” y “The Lion King”; a la reiteración de una franquicia como Toy Story; y al final de una fase en el Universo Cinemático de Marvel?

No será fácil.

Ante una audiencia entregada, los ejecutivos de Disney y de sus diferentes estudios estrella como Lucasfilm, Pixar, Marvel y Disney Animation presentaron este sábado nuevos títulos, nuevos personajes y actores, e imágenes inéditas de los principales títulos que esperan seguir acaparando la taquilla en los próximos meses y años como lo están haciendo ahora, cuando Disney se lleva el 40% de los ingresos domésticos en tickets.

Pero para los que estuvimos en el mismo escenario de D23 hace dos años, lo que viene no parece tener el gancho de lo que recién disfrutamos. Eso sí, Disney tiene un as en la manga que no tardará en poner sobre la mesa: las propiedades compradas en el mega-acuerdo con Fox que incluyen los estudios 20th Century Fox, Fox Searchlight y Blue Sky Studios, lo que les permitirá explotar franquicias tan populares como los X-Men, los Fantastic Four y Avatar.

Curiosamente, con esta compra unen bajo un mismo techo Lucasfilm y Fox, que fue el estudio que produjo las seis primeras entregas de la saga “Star Wars”.

“Compartimos el mismo ADN”, comentó Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfilm.

Star Wars, The Rise of Skywalker, 20 de diciembre de 2019

Fue precisamente Kennedy quien hizo la primera presentación de la mañana junto a J.J. Abrams, director y guionista del episodio IX que cerrará la trilogía original de Star Wars que empezara George Lucas en 1977.

Antes de mostrar el nuevo póster de “The Rise of Skywalker” y de proyectar imágenes nunca vistas antes del film –con Rey blandiendo una espada láser doble–, subió al escenario casi todo el elenco: Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Anthony Daniels, Naomi Ackie, Keri Russell, Joonas Suotamo, Kelly Marie Tran y Billy Dee Williams.

“Lando [Calrissian] nunca me dejó”, dijo Dee Williams, que retoma el personaje que interpretó en los años 80.

Otro veterano, Daniels (C3PO), expresó el sentir agridulce de llegar al final de la franquicia más exitosa de la historia del cine: “Es duro entender que esta historia está acabando pero ¡qué final!”.

Por supuesto, hubo un momento para recordar a la desaparecida Carrie Fisher, que otra vez aparecerá en el film gracias a la tecnología y a material grabado para el episodio VII.

Marvel Studios: Black Panther 2, The Eternals, Black Widow

Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, presentó los primeros films de lo que llama la “fase 4” del MCU (Universo Cinemático de Marvel, por sus siglas en inglés).

Para ello invitó al estrado a Ryan Coogler, director de la exitosa Black Panther, hasta ahora el único título de Marvel nominado al Óscar a la Mejor Película. Coogler confirmó que está trabajando en Black Panther 2 (aunque ése no será el título final) y que se estrenará el 6 de mayo de 2022.

A continuación Feige se rodeó de estrellas cuando hizo entrar a los protagonistas de “The Eternals”, una historia que se expande miles de años en el tiempo, con Salma Hayek como líder de una raza superior y Angelina Jolie en un papel protagonista de guerrera. Además se anunciaron nuevos personajes que serán interpretados por Gemma Chan y Kit Harrington (cuyo personaje no será un “eternal”). El film se estrenará el 6 de noviembre de 2020.

Feige concluyó presentado imágenes inéditas de “Black Widow”, que se está rodando ahora mismo en Londres con Scarlett Johansson como protagonista en el papel de Natasha Romanoff que ya interpretó varias veces con los Avengers. “Black Widow” será la primera película de la fase 4 del MCU que llegará a los cines el 1 de mayo de 2020.

Disney Live Action Studio: Jungle Cruise, Maleficent, Mulan, Cruella

Dwayne Johnson y Emily Blunt protagonizarán la comedia de aventuras “Jungle Cruise”, dirigida por el español Jaume Collet-Serra que se estrenará el 24 de julio de 2020. “The Rock” y Blunt tuvieron la entrada más espectacular en el escenario –él a bordo de una barcaza, ella sobre un auto clásico– y mostraron que hay una fantástica química entre ambos. Cada uno de ellos presentó una versión “propia” del tráiler del film que se concentra en sus personajes, pero Sean Bailey, presidente de producción de Walt Disney Studios, aclaró que ninguna de las dos versiones era el tráiler real de la película.

Angelina Jolie volvió al escenario para presentar “Maleficent, Mistress of Evil”, secuela de la película de 2014. El nuevo título se estrenará el próximo 18 de octubre con Michelle Pfeiffer y Chiwetel Ejiofor como nuevas estrellas junto a Jolie y a Elle Fanning, que repite como Aurora, ahora una joven mujer que pretende casarse con el príncipe, lo que no gusta a Maleficent.

Uno de los remakes “live-action” que Disney aún no ha estrenado de sus clásicos de animación es “Mulan”, que verá la luz el 27 de marzo de 2020, con estrellas de China y rodada en ese país y Nueva Zelanda. La historia de la joven guerrera salida de un remoto pueblo será de una factura impecable, a tenor por lo visto en las imágenes presentadas.

Bailey también dio detalles de “Cruella”, film sobre el personaje clásico de 101 Dálmatas que estará interpretado por Emma Stone y que acaba de empezar a rodarse en Londres, desde donde Stone envió un mensaje y anticipó que la historia ocurre en los 70s en un ambiente “rockero”. Además, se mostró la primera imagen de Stone como Cruella de Vil con sus dálmatas y su característico pelo blanco y negro. [La imagen que abre esta nota arriba]. El estreno del film se anunció para el 28 de mayo de 2021.

Pixar: Soul y Onward

No es común que el estudio de animación Pixar estrene dos películas en un mismo año como hará en 2020. Además se trata de dos apuestas arriesgadas con títulos y personajes totalmente nuevos.

“Soul” trata de responder a preguntas existenciales como ¿por qué estamos aquí?, ¿de dónde venimos?… Para ello profundiza en el “alma” como elemento alrededor del que gira el film, que además tendrá mucha música, ya que el personaje principal es Joe Garder (vox de Jamie Foxx), un profesor de música de secundaria que en el fondo es un pianista de jazz frustrado. Se estrenará el 19 de junio de 2020 con las voces Tina Fey, Questlove, Phylicia Rashad y Daveed Diggs; y música de Jon Batiste, Trent Reznor y Aticcus Ross.

Antes, el 6 de marzo, Pixar estrenará “Onward”, la historia de dos hermanos adolescentes elfos en un mundo con seres fantásticos donde los unicornios campan a sus anchas por las calles. Tom Holland –que sobre el escenario reconoció que estaba siendo una semana “de locos” –haciendo referencia a los rumores sobre su personaje de Spider-Man, que Sony podría recuperar totalmente sin volver a cederlo a Disney–, Chris Pratt y Julia Louis-Dreyfus pondrán las voces principales a “Onward”.

Walt Disney Animation Studios: Frozen 2 y Raya and the Last Dragon

La presentación, que se alargó hasta casi dos horas y media, culminó con dos títulos del estudio de animación “clásico” de Disney.

En Thanksgiving 2020 estrenarán “Raya and the Last Dragon”, inspirada en la cultura del sudeste asiático, una combinación de los films tradicionales de animación de Disney y las películas de acción de Hong Kong. Raya es una guerrera que vuela montada en gotas de lluvia y debe encontrar al último dragón para salvar a su gente. Voces de Cassie Steele (Raya) y Awkafina (el dragón Sisu).

La presentación principal de esta D23 Expo terminó con una apuesta asegura: “Frozen 2“, que se estrena el 22 de noviembre y que partió de la pregunta “¿por qué tiene Elsa poderes?”, según Jennifer Lee, responsable creativa de Walt Disney Animation Studios y co-directora del nuevo film junto a Chris Buck.

“Frozen” y “Frozen 2” se completan para formar “una sola historia”, según explicó Buck, que adelantó que la película arranca en el pasado de la primera entrega pero luego avanza hasta un momento futuro en la historia.

Después de ver imágenes inéditas de la película y de presentar a nuevos personajes con las voces de Sterling K. Brown (teniente Destin Mattias) y Evan Rachel Wood (Queen Iduna, madre de Elsa y Anna), Kristen Bell, Josh Gad, Idina Menzel y Jonathan Groff –todos repiten de la primera Frozen– cerraron el evento cantando “Into the Unknown”, que aspira a ser la nueva “Let It Go” que sonó infinitas veces durante meses tras el éxito de “Frozen” en 2013.