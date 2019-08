¿Qué sabes del sexo anal?

Esta práctica es muy "mal vista" por muchos, sobre todo por los homofóbicos

En nuestras redes sociales recibimos preguntas fuertes y poco comunes. Una, muy interesante, decía: “Tengo 18 años y hace poco practiqué sexo anal con mi pareja. Fue la primera vez que lo hice, y a decir verdad no me dolió nada, como dicen que duele. ¿Por qué no me dolió? ¿Por qué no batalló en entrar?”.

El sexo anal es muy “mal visto” por muchos, sobre todo por los homofóbicos. A muchos hombres que les gusta, no lo practican por miedo a que esto signifique “ser gay”. Otros disfrutan el sexo anal, pero no se lo dicen a nadie. Es algo “prohibido” en nuestra cultura, es como “no ser macho”.

Nada más lejos de la realidad. Es una mentira del tamaño de Brasil sostener que el sexo anal sea practicado solo por homosexuales. La homosexualidad no se define por una práctica sexual. El homosexual desea y se enamora de otra persona de su mismo sexo. De hecho, muchos homosexuales no practican el sexo anal, pero a muchos heterosexuales les gusta y lo llevan a cabo con sus parejas.

Para los sexólogos, toda conducta practicada por dos adultos, en común acuerdo, en privado y sin hacer daño a terceros, es aceptada. Si practica sexo anal, tenga en cuenta esto:

Siempre debe penetrar con un preservativo, pues en el ano hay mayor riesgo de obtener una infección que en la vagina. Después de penetrar en el ano, si está teniendo sexo con una mujer y quiere penetrar por la vagina, hay que retirar el preservativo y colocar otro (si es que lo usa con su pareja) antes de tener un coito vaginal. Repito, esto evita que las bacterias del ano entren a la vagina.

No hacerlo así puede ocasionar infección a la pareja sexual. La bacteria del ano debe permanecer allí. Al utilizar juguetes sexuales, deben usar condones para evitar la contaminación.

En el momento de la penetración anal, la mujer debe estar bien relajada y en una posición cómoda para evitar que le duela. Preferiblemente debe usarse lubricación con base de agua, ya que con base de aceite puede romper el condón. La lubricación facilita la penetración y evita el dolor.

Si usted no desea esa práctica y su pareja sí, lea sobre penetración anal y converse las razones que la llevan a rechazarla. Dentro de lo posible, debemos hacer sentir a nuestra pareja satisfecha, pero nadie tiene derecho a obligar a otro a mantener prácticas sexuales que rechaza. El tema debe ser verbalizado y discutido, ambos deben informarse, trabajar su rechazo e intentar entender el por qué.

Así, a mi fan de Facebook, le diría que quizás no le dolió porque estaba lubricada y relajada. Si uno está relajado y lubricado, será fácil la penetración, tanto vaginal como analmente. Le aconsejo que evite un embarazo, pues es muy joven. Y que se eduque sexualmente.

