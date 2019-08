Andrea Legarreta contesta a las acusaciones de infidelidad de Alfredo Adame

View this post on Instagram

Hoy después de 19 años no veo mi vida sin ti. Quien lo hubiera imaginado? Somos los rompe quinielas. Y no somos la pareja perfecta, pero día a día luchamos por mantenernos juntos, por que nos complementamos, por que nos amamos. Un amor que ha madurado y no solo ha aprendido a amar lo bueno si no también lo malo. Que hermoso ha sido crecer a tu lado. Feliz aniversario. Te amo @andrealegarreta