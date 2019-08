Raquel Bigorra dedica un video de burla a Daniel Bisogno

View this post on Instagram

Anoche tuve el privilegio de cantar junto a @jasdevael en el homenaje a la gran María Victoria. Aquí 👉 les comparto un poquito de lo que vivimos en el hermoso Teatro de la Ciudad. María muy emocionada, y nosotros más. Gracias #rodrigodelacadena por regalarme ésta gran oportunidad. #festivalmundialdelbolero #mariavictoria #honor Mi 👗 de @mitzyofficial_ es un sueño. Desde que lo fui a ver para esta gala, le puso todo el amor, arte y dedicación a este vestido. #hair @siete30salon #makeup #hair @orlando_makeup #graciasequipo