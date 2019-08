Salma Hayek anuncia que ayudará de esta manera al Amazonas

View this post on Instagram

Thanks to all of you who used my Instagram to bring attention to the Amazonian fires. I hear you, and I unite myself with you. I have already started participating in the reforestation. The world should come together to heal and protect the lungs of our planet. Brazil, Bolivia and Perú I'm with you. Les agradesco a todos los que usaron mi Instagram para atraer atención a los incendios forestales en el Amazonas. Los escucho y me uno a ustedes. Ya empece a participar en la reforestación. El mundo debe unirse para curar y proteger los pulmones de nuestro planeta. Brazil, Bolivia y Perú estoy con ustedes. #prayforamazonas #amazonrainforest