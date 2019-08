Súper potentes batidos para regular los niveles de glucosa

Estas recetas de batidos para diabéticos son una excelente opción para mantener el equilibrio, ya que están elaborados con productos naturales, saludables y sin azúcar o grasa.

La diabetes es una enfermedad crónica en la cual el cuerpo no puede regular la cantidad de azúcar en la sangre. Normalmente la diabetes puede ser causada por una poca producción de insulina, tener resistencia a la insulina o ambas; la insulina es una hormona producida por el páncreas que tiene la función principal de controlar el azúcar en la sangre.

La alimentación juega un papel clave en la vida de un paciente con diabetes, el secreto esta en consumir alimentos saludables de todos los grupos:

Frutas: Es importante priorizar el consumo de las frutas con mayor aporte en vitamina C y fibra, lo encontrarás en frutas cítricas como la naranja, mandarina, toronja, lima, guayaba, fresas, manzana, papaya, melón y uvas. Verduras: Considerar las que aporten mayor cantidad en vitaminas, minerales, fibra y antioxidantes, lo encontrarás en vegetales de hoja verde como son las espinacas, el brócoli, la col, col de Bruselas, zanahorias, pimientos y tomates. Disminuye el consumo de vegetales ricos en carbohidratos y almidones. Granos: Asegúrate de consumir granos integrales, como la avena, arroz, trigo, maíz y quinoa. Proteínas: Considera opciones de proteínas magras y sin grasa, son recomendables la carne de pescado, pollo, pavo, huevos, también lo encontrarás en la familia de las legumbres como son las lentejas, los frijoles, garbanzos, guisantes, entre otros. Lácteos bajos en grasas: En pequeñas cantidades y procurando que sean opciones descremadas, lo encontrarás en alimentos como el yogurt, leche descremada y quesos bajos en grasas.

Los nutrientes que la naturaleza tiene para ti, son el mejor aliado para regular los niveles de glucosa en sangre. Te presentamos dos maravillosas recetas de batidos para regular el azúcar eficaz y rápidamente.

Receta de batido de plátano, cacao y canela

Existe una falsa creencia sobre el consumo de plátanos en pacientes con diabetes, sin embargo esto es erróneo. Esta comprobado que alto aporte en fibra de los plátanos reduce significativamente los niveles de azúcar en la sangre /tan solo una pieza aporta 3 gramos de fibra). También contienen una sustancia llamada inulina que es una fibra prebiótica, es decir que alimenta las bacterias buenas del intestino. Recuerda que son ricos en hidratos de carbono, por lo que te recomiendo consumir 1 pieza al día o intercalarlo entre la semana las frutas recomendadas.

Ingredientes

2 plátanos

1 1/2 tazas de leche de almendra o avena

1 cucharada de cacao en polvo (100% puro sin azúcar añadida)

2 cucharadas de copos de avena

1 cucharadita de canela en polvo

Hielo al gusto

Preparación:

En el vaso de la licuadora agrega los plátanos partidos en rodajas, la leche vegetal de tu preferencia, la avena, el cacao, la canela y hielos. Licúa perfectamente bien, hasta obtener una mezcla homogénea y tersa. Consume por las mañanas, como parte de tu desayuno. También es una excelente opción de colación saludable o sustituto de cena. ¡Disfruta! es delicioso y saciante.

Receta de batido de sandía y yogurt

Su dulce y jugoso sabor puede engañarnos, muchos hemos llegado a pensar que no es una fruta recomendable para las personas que padecen diabetes; sin embargo tiene muchos nutrientes y beneficios para el control de esta condición. Es una fruta que tiene un alto contenido en agua, es verdaderamente baja en hidratos y calorías; tiene un alto contenido en vitaminas A y C, magnesio, potasio que contribuyen a una mejor circulación sanguínea beneficiando la presión arterial. Es altamente recomendada para pacientes diabéticos debido a su bajo aporte en colesterol y grasa.

Ingredientes:

200 gramos de sandía (picada en cubos medianos, sin semillas)

1 1/2 taza de yogurt descremado y sin azúcar

1 taza de leche de almendra o avena

1 cucharada de miel

1 cucharadita de canela en polvo

Hielo al gusto

Preparación: