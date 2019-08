¿Por qué Ivonne Montero es ahora “La Reina del Sur”?

La mexicana da vida a Teresa Mendoza

Este domingo en el Estado de México, se llevó a cabo la presentación de La Reina del Sur interpretada en su versión teatral por Ivonne Montero, y luego iniciará una gira en cuarenta ciudades.

La actriz comenta: “Es un personaje fuerte, complejo, en el sentido de que son muchas épocas las que transcurren. Iremos a las escenas más emblemáticas de la novela, no de la serie de TV. Me toca trabajar el personaje desde mi intuición, mi capacidad histriónica. Tengo experiencia, carrera, la edad y la fuerza escénica”.

Siempre estuvo segura de que ella era la indicada para hacer el papel de Teresa. “Primero me propusieron otro personaje, que no era la reina. Pero desde el principio dije: ¿por qué no meven? Yo me propuse e insistí”, expresó Ivonne Montero, quien tuvo su primer acercamiento con este personaje en el 2000, cuando recientemente había filmado El tigre de Santa Julia y se había planeado la película sobre esta narcotraficante, que al final no se realizó.

Acerca de la interpretación que hizo Kate de la Reina del sur, Ivonne dijo. “Kate del Castillo es una gran referencia, tremenda actriz. Cuando empecé a publicar cosas de La reina del sur en redes, por ahí alguien respondió: ‘no te equivoques, Kate del Castillo es La reina del sur’. Gran personaje es el que ha hecho, pero qué maravilla que podamos mostrarle al público diferentes formas de un personaje”, dijo Montero.