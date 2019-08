Cardi B atribuye su triunfo en los VMAs a los retoques estéticos sobre su trasero

La cantante brilló por su exitosa canción 'Money' y todo lo que en éste ardiente vídeo se puede ver de ella como bailarina erótica

La rapera Cardi B nunca ha tenido reparo alguno a la hora de hablar sobre las liposucciones y demás retoques estéticos a los que ha sometido en los últimos años para poder presumir del exuberante físico que la define a día de hoy. Tanto es así, que la intérprete parece estar convencida de que uno de los principales factores que explican su triunfo de anoche en los MTV Video Music Awards -la artista se llevó el premio al mejor vídeo de hip-hop por su tema ‘Money’- reside simple y llanamente en el dedicado trabajo de sus maquilladores y demás colaboradores.

“Teniendo en cuenta que estos son los Video Music Awards, quiero darle las gracias a todo el equipo de mi vídeo, en primer lugar a Jora Frantzis, la directora… Tuvo que escuchar todas mis quejas y peticiones: ‘Me veo fea, edita mi estómago, edita mi culo, suaviza mi celulitis…‘. Pero claro, también tengo que dar las gracias por ello a mi glam team: Erika, Tokyo. Muchas gracias, sin ustedes mis vídeos no podrían salir así”, aseguró la estrella sobre el escenario de la gala.

Aunque ahora parece haberse valido de todos esos artificios quirúrgicos o digitales -sin olvidar el apartado puramente artístico y musical de sus creaciones- para seguir acumulando reconocimientos y galardones, lo cierto es que la más reciente de sus operaciones, la que le llevó a corregir las supuestas imperfecciones derivadas del nacimiento de su hija Kulture hace ya un año, le obligó a suspender varios conciertos debido a las molestias y riesgos que entrañaban para su físico: unos inconvenientes que, además, se vieron acompañados de críticas procedentes de sus propios fans.

“Yo hago lo que me da la maldita gana con mi cuerpo. No dispongo de todo el día libre como muchos de ustedes. Mi trabajo como artista es de 24 horas, así que no, no tengo tiempo para hacer ejercicio. Y además, quería hacerme unas cosas muy específicas que sabía que no conseguiría arreglar por mucho que entrenara”, respondía ella misma a sus detractores a través de un vídeo compartido el pasado mayo en Instagram.