“No renunció, lo cesamos”: El Presidente del Salamanca desmiente a ‘chiquimarco’

Aseguró que todo lo dicho por el ex silbante está 'Fuera de la Realidad'

El Presidente del Salamanca de España, Ulises Zurita convocó a una rueda de prensa en donde explicó la posición del club en el tema del cese de Marco Antonio Rodríguez, aclarando que lo dicho por el árbitro mexicano estuvo ‘fuera de la realidad’ y todo lo que ha rodeado esta decisión.

“El Club lamenta la situación tras la contratación y destitución de Marco Antonio Rodríguez. El club pide disculpas a su afición en la parte de responsabilidad que pudiera tener, pero que se vio obligado a actuar ya que Marco Antonio no se atuvo a lo pactado y llevó a cabo comportamientos que no corresponden con los valores del club”.

Al respecto de las declaraciones de ‘chiquimarco’ en las que aseguró que se le llevaba al club como pantalla por contar con la autorización para dirigir en la UEFA, el dirigente aseguró:

“Podría decirte no una, sino ‘N’ cantidad de citaciones que se dijeron, pero, en este momento, para guardar la cláusula de confidencialidad, no te puedo comentar ninguna. Sin embargo, todo lo que el señor ha dicho está fuera de la realidad. Él no renunció, nosotros lo cesamos”.

Esperemos la reacción del ex silbante pues no suele quedarse al margen de este tipo de declaraciones.

ORGULLO MEXICANO 🇲🇽 👏 Marco Antonio Rodriguez "ChiquiMarco" se despide del Salamanca sin una sola derrota. pic.twitter.com/h9UT1LyeyC — Analistas (@_Analistas) August 24, 2019