Todos tienen derecho a una buena educación

Recientemente en una fiesta tuve una conversación que fue muy frustrante. Cuando mencioné que yo dirijo escuelas charter una madre dijo, “Yo creo en la educación pública y apoyo solo eso. Mi hija asiste a una escuela del distrito y está lo más bien.” Le expliqué que las escuelas charter eran parte del paisaje de educación pública en Nueva York, y le pregunté cuál era la escuela de su hija. Y no me sorprendí cuando mencionó la mejor escuela en el distrito. Obviamente.

Lo que me frustró sobre esta conversación fue el hecho de que se trataba de una mujer anglosajona que vive en un barrio donde la escuela del distrito local es una buena opción. Pero ¿qué pasa con todas las familias que no viven en su barrio y la escuela local no está funcionando bien? ¿Por qué es que esas familias no tienen la opción de seleccionar una opción de educación pública que prepare a sus hijos, como, por ejemplo, una escuela charter?

La mujer entonces tomó otra táctica y me dijo que le molestaba cómo las escuelas charter a menudo solicitaban a sus estudiantes que hablaran mal de las escuelas del distrito. Yo le respondí que la solución era mejorar las escuelas del distrito porque los padres tenían el derecho a saber si la escuela estaba funcionando bien o mal.

Al final estuvimos de acuerdo en desacuerdo. Mi mayor frustración era que esta madre tiene opciones. Ella vive en un barrio bueno. Ella puede enviar a su hija a una escuela privada si quería. Ella no estaba atascada con enviar a su hija a una escuela de rendimiento bajo. Pero ¿qué pasa con todos los niños de las minorías que no tienen otra opción sino asistir a la escuela local que no los va a preparar bien? ¿Por qué estas familias no pueden tener las mismas opciones que ella tiene? ¿Por qué las escuelas charter no pueden ser esa opción para estas familias?

En la conferencia UnidosUS a la que asistí hace dos semanas, le preguntaron a Richard Carranza, canciller de la escuelas de Nueva York, sobre las escuelas charter, y él dijo “Yo apoyo las escuelas buenas y no las malas y ya”. Yo estoy de acuerdo con él en eso.

-La Dra. Vasthi Acosta es la directora de Amber Charter School

