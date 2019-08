9 consejos para ser un maestro en la seducción femenina

La seducción requiere de práctica y de un cierto instinto para que todo salga según lo planeado

Seducir no es tan fácil como se quisiera. Es un “arte” que amerita tiempo y práctica para que sea exitoso. Aquí acortaremos el camino, ofreciéndote 9 consejos para que puedas seducir a una mujer con una alta probabilidad de éxito.

1. Disfrutar el momento

Disfrutar el momento implica autenticidad y honestidad con lo que haces. No es un asunto de manipulación sino de verdadera seducción. Si lo pasas bien, ella lo percibirá, y empezarás con el pie derecho.

2. Hacer notar tu presencia

Cuida tu aspecto, pero también tu actitud. Lo que haces enfatiza la presencia del cuerpo.

En la comunicación, el componente corporal es muy importante. Puede apoyar o contradecir lo que expresan tus palabras.

3. Creer en lo que haces

Debes creer en tus tácticas y acciones para ganar su corazón. Confiar en uno mismo se percibe en los ojos, y ganarás puntos si la persona en quién estás interesada sabe que tienes fe en lo que haces.

4. Tocar naturalmente

El contacto ha de ser natural. La seducción, aunque se piensa de antemano y mientras transcurre el momento, no debe ser completamente planificada. Deja que haya espacio de naturalidad y espontaneidad.

5. No te esfuerces

Junto con lo anterior, este consejo se refiere a que la seducción no debería ser forzada, sino que todas tus acciones sean propias de ti, algo natural de tu personalidad.

6. Atención a las emociones

Presta atención a lo que te dice directamente, y lo que dice a través de las palabras. Atiende las emociones que están detrás para conocerla más, y hacerle saber que quieres que se sienta especial.

7. Escalar

Las señales que pueden otorgar las mujeres son las piedras en las cuales apoyarse para escalar continuamente durante el encuentro. Ellas varían entre sí, y puedes no recibir muchas. Lo importante aquí es perseverar.

8. Sembrar

La seducción no consiste en un único encuentro. Ella se desenvuelve en el tiempo, así que no te preocupes si sientes que no llegas a nada. Lo importante es sembrar algo en ella, una semilla que puedas regar continuamente con cada encuentro que tengas.

9. Hablar desde la experiencia

Para seducir es importante hablar desde ti mismo y de lo que has vivido. No inventes cosas que nunca hayan ocurrido porque eso se percibe a simple vista y puede hacerte perder puntos.

En conclusión, la confianza, la naturalidad, la paciencia y el respeto, son las bases para llevar a cabo una conquista exitosa.