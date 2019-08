Indagan causas del derrumbe que mató a obrero ecuatoriano en El Bronx

El tercer piso de un edificio en construcción se desplomó, y se trata del séptimo incidente laboral con fatalidades en lo que va de año

Luego del colapso de un tercer piso en la construcción de un edificio en la calle 208 de Norwood, en El Bronx, en donde resultó muerto el inmigrante ecuatoriano Segundo Huerta, al ser sepultado por una avalancha de concreto y escombros, el Departamento de Bomberos (NYFD) y el Departamento de Edificios de la Ciudad (DOB) todavía se encontraban este miércoles inspeccionando el proyecto, para determinar las razones específicas del trágico suceso, en el cual resultaron heridos otros cuatro obreros hispanos .

“Una sobrecarga de bloques de mampostería de concreto, en el tercer piso, provocó el desplome de este nivel en construcción. Por ahora, es todo lo que tenemos”, aseguraron por su parte fuentes de DOB a El Diario

Los trabajadores estaban en el segundo piso, cuando el tercer nivel en construcción se les vino encima, y el padre de familia de 48 años, fue el único que no pudo sobrevivir. Dejó cinco hijos huérfanos.

“Continuaremos indagando acerca de este incidente agresivamente y tomaremos todas las acciones de ley apropiadas contra los responsables”, informó el DOB, a la prensa local en un comunicado.

La fuente del Departamento de Edificios indicó que antes del colapso parcial de este proyecto de ocho apartamentos, no se habían registrado reportes de violaciones en el sitio de construcción.

Dos de los heridos se encuentran en situación estable, aunque un primo y un sobrino de la víctima mortal, que también estaban en la escena del accidente, sufrieron graves traumatismos.

El último día de Segundo

Huerta salió el pasado martes muy temprano a trabajar, como lo había hecho desde hace 15 años, en diferentes proyectos de construcción. Luego del mediodía, su esposa María Guazhco recibió una llamada que cambió su vida para siempre y la de sus hijos de 18, 11 , 9 y dos de 4 años. Un sobrino simplemente le avisó que “había sucedido un accidente terrible”.

Cuando Guazhco acompañada de su suegra y su cuñado llegaron al lugar de la construcción, encontraron decenas de bomberos y efectivos de rescate, pero también con la terrible noticia de que su esposo no había sobrevivido al incidente.

“Fue muy trabajador. No sé qué voy a hacer. Pasamos tanto tiempo aquí”, dijo la afligida pareja de Segundo.

Desde hace 19 años esta familia ecuatoriana vive en este país.

Testigos que se encontraban en el vecindario aseguraron que hasta la medianoche inspectores de la Ciudad se encontraban en el lugar del accidente.

“Es una lástima que padres de familia que son sostén de hogar, encuentren la muerte de esta manera. Uno nunca sabe qué pasa exactamente en estos casos. No podemos juzgar nada, hasta que no se investigue bien. Pero fíjate, otro hispano trabajador, es un ejemplo que sin nuestra mano de obra, esta ciudad no se mueve”, comentó el jubilado guatemalteco Jesús Nicanor, quien trabajó en la construcción en su juventud.

Desde marzo de 2018 entró en vigor la ley 196, aprobada por el Concejo Municipal, que impone nuevos requisitos de seguridad, como completar el curso de la Admnistración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA), para proteger a los trabajadores de la construcción, muchos de ellos jornaleros e indocumentados.

Con la entrada en efecto de esta nueva legislación, los obreros deben haber completado un mínimo de 10 horas de entrenamiento sobre seguridad en el trabajo.

Accidentes fatales en la construcción: