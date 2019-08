Kirsten Gillibrand abandona la carrera presidencial de 2020

Pese ha haber hecho una gran inversión, no pudo cumplir con los umbrales de donantes y encuestas establecidos por el Comité Nacional Demócrata

NUEVA YORK.– La senadora por Nueva York Kirsten Gillibrand se retiró de la carrera por la nominación presidencial demócrata 2020 la tarde de este miércoles.

El anuncio pone fin a una campaña que no logró nunca consolidarse a pesar del alto perfil de la demócrata.

“Hoy estoy terminando mi campaña para presidente. Estoy muy orgulloso de este equipo y de todo lo que hemos logrado. Pero creo que es importante saber cómo puedes servir mejor. A nuestros seguidores: Gracias, desde el fondo de mi corazón. Ahora, vamos a vencer a Donald Trump y recuperar el Senado“, dijo Gillibrand a través de Twitter.

La decisión de Gillibrand de retirarse se produce cuando estaba a punto de no calificar para el tercer debate primario demócrata, ya que no pudo cumplir con los umbrales de donantes y encuestas establecidos por el Comité Nacional Demócrata.

Gillibrand, quien se postuló en la carrera presidencial como una defensora de las mujeres y las familias, dijo que se retiraba de las primarias después de no calificar para un tercer debate el próximo mes, no obstante, había gastado millones en anuncios televisivos y digitales destinados a aumentar su apoyo. Pero esos esfuerzos no lograron sacarla del grupo de candidatos que encuestaron menos del 1% a nivel nacional.

La senadora anunció además dijo que respaldaría a otro candidato en la primaria pero que aún no había elegido a un favorito. Aunque no llegó a decir que respaldaría a una mujer, Gillibrand, que ha hecho de la elección de mujeres en el Congreso una causa personal, dijo que el próximo presidente tenía que ser capaz de unir al país y sugirió que una mujer podría ser la más adecuada para el trabajo, dijo a CNN.

“Creo que las mujeres tienen una capacidad única para unir a las personas y sanar a este país. Creo que una nominada sería inspiradora y emocionante”, destacó la senadora y agregó: “Voy a apoyar a quien sea el nominado, y haré lo que sea necesario para vencer a Trump”.