Agenda de Nueva York: Los eventos que no te puedes perder

Este fin de semana disfruta de un concierto con Alejandro Sanz y una noche de salsa con Jerry Rivera. Prepárate además para bailar junto a la banda de merengue Los Hermanos Rosario y para reír a carcajadas con Gabriel ‘Fluffy’ Iglesias en Nueva Jersey.

Jueves 29

Festival de monociclos

Participa en la décima edición del NYC Unicycle Festival. Este evento que celebra los vehículos de una sola rueda se prolongará durante cuatro días, desde hoy jueves 29 hasta el domingo 1 de septiembre. El evento abarcará tres rutas: Governors Island, desde Battery Park hasta Central Park y desde Brooklyn Bridge hasta Coney Island. Información: http://www.nycunifest.com

Viernes 30

Comedia: Gabriel Iglesias

Comienza el fin de semana con una buena dosis de humor de la mano del comediante Gabriel ‘Fluffy’ Iglesias. El humorista hará una parada en Nueva Jersey como parte del recorrido que realiza con Beyond the Fluffy World Tour. El también actor ha participado en los filmes ‘Magic Mike’, ‘Magic Mike XXL’, ‘A Hauted House 2’ y ‘The Fluffy Movie’. A las 8 p.m. En Borgata Hotel Casino & Spa. Información: http://www.theborgata.com

Noche de ritmos urbanos

Prepárate para una noche de trap y hip hop junto a una selección de los artistas más destacados en el género urbano. El Soulfrito Music Fest regresa a Brooklyn con una única función en la que podrás ver en escena a artistas como: Ozuna, El Alfa, Arcángel, Farina, Farruko, Alex Rose y Chimbala. En el Barclays Center a las 8:00 p.m. Información: http://www.barclayscenter.com

Sábado 31

Concierto: Alejandro Sanz

El cantante español Alejandro Sanz hará una parada en la ciudad este sábado en el Hulu Theater del Madison Square Garden, a las 7:30 p.m., como parte de #LaGira, un recorrido que lo lleva por diversas ciudades del país en respaldo a la salida de ‘El disco’, su más reciente álbum de estudio. El intérprete de ‘Amiga mía’, ‘A la primera persona’ y ‘Te lo agradezco, pero no’, recibirá la codiciada estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood durante el 2020 junto a figuras como Alicia Keys y 50 Cent. Entradas: http://www.ticketmaster.com

Concierto: Jerry Rivera

Vive una noche de salsa con el sonero puertorriqueño Jerry Rivera. El artista, conocido por temas como ‘Que hay de malo’, ‘Dame un beso así’, ‘Ese’, ‘Me estoy enamorando’, ‘Cuenta conmigo’ y ‘Amores como el nuestro’, estará en Mamajuana Cafe Queens, a partir de las 10:00 p.m. En el 33-15 56th St, de Woodside. Entradas desde: $38. Información: http://www.boletosexpress.com

Concierto: Los Hermanos Rosario

No te puedes perder un concierto con la dinastía musical de los Hermanos Rosario, agrupación dominicana de merengue que repasara sus más grandes éxitos. Esta banda lleva cuatro décadas sobre los escenarios y te pondrá a bailar toda la noche entre canciones como ‘La dueña del swing’, ‘Rompecintura’ y ‘La cleptómana’. A las 7 p.m., en El Ambiente, 2896 St. Brooklyn. Entradas en: http://www.boletosexpress.com

Fiesta brasileña

Explora diversas expresiones del arte escénico brasileño durante una serie de presentaciones en el Jardín Botánico de Nueva York. La muestra incluirá música en vivo y danza que formaron parte importante en la vida del artista plástico, arquitecto y paisajista Roberto Burle Marx. De 1 p.m., a 4 p.m., en el Conservatory Plaza. El Jardín Botánico tiene una extensa agenda de actividades durante todo el fin de semana que se extenderá hasta el 2 de septiembre. Información y entradas en: http://www.nybg.org

Domingo 1

Festival de salsa

El percusionista Johnny Rodriguez, quien colaboró con la orquesta de Tito Puente por más de cuatro décadas, dirige el Dream Team, un grupo de músicos locales que domina el arte de la improvisación. La banda tocará salsa estilo cubano en The Harlem Meer Performance Festival que trae ritmos latinos a Central Park. El festival también ofrecerá muestras de danza. De 2 p.m., a 4 p.m., en el Charles A. Dana Discovery Center en Central Park, 110th Street entre Lenox Avenue y Fifth Avenue. Gratis. Información: http://www.nycgovparks.org

Martes 3

Regresa La Semana de Broadway

Aprovecha la Broadway Week para adquirir entradas a bajo costo para ver populares obras. Las entradas estarán disponibles del 3 al 16 de septiembre a un valor de 2 por 1. Este año el programa, que celebrará su novena entrega, ofrece un listado de 24 producciones para ver entre las que figuran: Beautiful: The Carole King Musical, Beetlejuice, The Book of Mormon y Chicago The Musical. Información y boletas: http://www.nycgo.com/broadwayweek.

Miércoles 4

Concierto: Trending Tropics

Asiste al concierto que ofrecerá Trending Tropics, el nuevo proyecto musical que encabeza el productor y músico puertorriqueño Eduardo Cabra, en Sounds of Brazil (SOB’s). El artista, cofundador junto a su hermano René Pérez de la agrupación Calle 13, trae una propuesta cargada de ritmos caribeños y compuesta por multiinstrumentistas. A las 7 p.m., en 204 Varick Street. Entradas: $30. Información: http://www.sobs.com/events/visitante-of-calle-13-trending-tropics