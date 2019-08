Girl Ultra traerá ‘Nuevos aires’ a Brooklyn

La cantante de R&B en español presentará en la ciudad un adelanto de su primer álbum de estudio

La cantante y compositora de R&B Mariana de Miguel, mejor conocida como ‘Girl Ultra’, asegura que una de sus mayores ambiciones es latinizar el género musical que interpreta y romper barreras culturales a través de sus canciones.

La artista que mezcla también en su música soul, hip hop, funk y electrónica y que se presentará en la ciudad el próximo miércoles 4 de septiembre en Knitting Factory Brooklyn, asegura que pronto entregará al público ‘Nuevos aires’ su primer álbum de estudio, que describe como una experimentación sonora.

“He dado ya una probadita al público con el tema ‘Ella, tu y yo’ y saldrán otros sencillos antes de la presentación oficial del disco. Estoy muy emocionada con la salida de este álbum que busca, al igual que todas mis canciones, acercar el género del R&B a nuestra cultura. He encontrado mucha empatía porque se trata de un género con el que hemos crecido por la cercanía e influencia de Estados Unidos”, indica la cantante de origen mexicano.

Nan de Miguel, como también se le conoce, describe ‘Nuevos aires’ como una mezcla de diversos sonidos, inspirados en el lado androginia de los setenta como en Grace Jones, David Bowie, comenta la artista de 24 años que figura bajo el sello discográfico Finesse Records.

Al hablar de su próxima presentación en la ciudad, la artista asegura que está ansiosa por reencontrarse con el público y que guarda los mejores recuerdos de su primera presentación en Nueva York. La intérprete de ‘Llama’ ‘Dame love’ ‘Boyz’ ‘U Betta’, ‘Adios’, ‘Cruel’, ‘One dance’, un cover de Drake, participó el año pasado en el festival Bric Celebrate Brooklyn, en Prospect Park.

“Ese concierto fue inolvidable al igual que el cariño del público, tuve oportunidad en esa ocasión de compartir escenario con artistas que admiro mucho, como Mala Rodríguez y Ana Tijoux. Tengo muchos deseos de presentarme otra vez en Nueva York. Durante el concierto, podrán escuchar una selección de mis canciones y escuchar temas inéditos de mi próximo álbum”, agrega.

Para la intérprete resulta fácil diferenciar a Mariana De Miguel de Girl Ultra, su alter ego, la persona en la que se transforma sobre el escenario. Afirma que ambas personalidades son diametralmente opuestas.

“Mariana De Miguel es una persona, tímida, un poco fría, calculadora, sobre todo muy observadora. Por otro lado, Girl Ultra es como la reencarnación de una mujer fatal de los años ochenta. Es extrovertida, no se guarda nada”, explica.

Cuando la artista se remonta a su infancia encuentra en su papá la fascinación por la música. De esos recuerdos también rescata las figuras que más le impactaron y la manera como la influenciaron.

“Mi papá es un amante del rock y desde muy pequeña recuerdo que me compraba discos, escuchábamos música juntos y por el conocí artistas como David Bowie y Prince. Me fascinó Bowie desde el primer momento, me atrajo ese personaje andrógino maravilloso en que se transformaba. También me conquistaron Aretha Franklin, Prince y Erykah Badu”, concluye.

Mariana quien durante sus años en la secundaria fue vocalista de AFER, un grupo de música disco y que busca representar el poder femenino con su propuesta ha colaborado con artistas como Ximena Sariñana y Cuco.

En detalle

Qué: Concierto de Girl Ultra

Cuándo: miércoles 4 de septiembre a las 7:30p.m.

Dónde: Knitting Factory Brooklyn, 361 Metropolitan Avenue, Brooklyn.

Información y entradas: https://bk.knittingfactory.com