Una terapia de humor para parejas en Repertorio Español

El comediante Carlos Sánchez presentará este fin de semana el monólogo ‘El cavernícola’, una divertida pieza que aborda los conflictos amorosos

Una pieza teatral se encargará de decodificar la eterna batalla de los sexos, desde la perspectiva masculina y a través de una singular terapia de humor. La cita es en el Repertorio Español y se recomienda ir en pareja.

‘El cavernícola’, que debutará este viernes 30 de agosto hasta el 1ro de septiembre), es protagonizada por el humorista Carlos Sánchez y aborda conflictos de pareja en un recorrido que partirá en la prehistoria hasta llegar a la cotidianidad actual.

Sánchez, quien ya agotó una temporada de 19 semanas en República Dominicana con la pieza escrita por el comediante norteamericano Rob Becker, adelanta que ‘El cavernícola’ es un montaje imperdible que desborda en humor, pero que además registra momentos de reflexión.

“Esta es una obra divertidísima, al estilo del género ‘stand-up’ de comedia y de las sesiones de terapia, que sé que el público disfrutará. El libreto abarca situaciones con las que podrán identificarse y no solo les hará reír, sino que también les hará pensar y llevarse a la casa un mensaje: es necesario enfocarse más en entenderse y amarse que en luchar para que su pareja cambie y termine pareciéndose más a ellos mismos”, subraya.

Indica que aunque este unipersonal, titulado originalmente ‘Defending the Caveman’ y considerado como uno de los más exitosos en Broadway, tiene características de espectáculo tipo stand-up, un terreno que le ha abierto las puertas de diversos escenarios en Latinoamérica y Estados Unidos, el libreto le hizo enfrentar varios retos.

“A diferencia de las presentaciones a las que estoy acostumbrado, en las que no tengo que memorizar nada porque todo el material es propio, chistes a los que voy dando forma en mi cabeza, atravesé por un proceso diferente con la obra. Es un texto divertido, pero muy extenso de 40 páginas que me tenía que grabar. Por otro lado, las carcajadas son vitales en lo que hago, pero tuve que aprender a aceptar con naturalidad los silencios del público, porque también hay momentos para esto”, comenta.

El humorista, que incluye en su repertorio el show ‘Criando carajitos’ en el que aborda el tema de la familia, también habla de la dinámica de trabajo junto a su compatriota, el veterano director de teatro Manuel Chapuseaux.

“Trabajar con Chapuseaux es un gran privilegio, he tenido la fortuna de colaborar con él en otras ocasiones. Es un director sumamente disciplinado, un perfeccionista que puede llegar a ser estricto, pero que logra transmitir siempre mucha tranquilidad. Admiro su dedicación y el hecho de que, a diferencia de muchos directores, no olvida que al final el gran objetivo es lograr la satisfacción del público, no la personal”, plantea.

De igual manera, Sánchez habla de lo que representa su debut en Repertorio Español con la obra. ‘El cavernícola’, que se estrenó en 1991 en San Francisco, California y que llegó a Broadway en 1995, ha sido adaptada en 46 países y traducida a más de una docena de idiomas.

“Me llena de mucha satisfacción la próxima presentación de esta obra en ‘Repertorio Español’ un teatro con tanto prestigio e historia, es realmente un honor y voy cargado de entusiasmo a este encuentro con la comunidad neoyorquina”, concluye.

En detalle

Qué: El monólogo ‘El cavernícola’

Cuándo: Desde el viernes 30 de agosto hasta el domingo 1ro de septiembre a las 8:30 p.m.,

y domingo a las 6:30 p.m.

Dónde: Repertorio Español, en el 138 East 27th Street.

Información y entradas: http://www.repertorio.nyc