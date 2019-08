Carolina Sandoval le subió la temperatura al Tik Tok

La famosa "Venenosa Sandoval" de Telemundo contó que alguien la llamó "cerda" y que hasta recibió una amenaza

Carolina Sandoval es la famosa “Venenosa Sandoval” de Suelta La Sopa en Telemundo. Quien a través de sus redes sociales se ha convertido en una gran celebridad e influencer. La venezolana es dueña del espacio “El Trasnocho con Caro”. Espacio en el que comparte con sus seguidores sus historias, desahogos y puntos de vista sobre diversos temas.

Ayer la conductora de televisión empezó con un candente video para Tik Tok en donde aparece vistiendo un traje de baño azul. La prenda poco podía con sus curvas, porque Carolina es una mujer llena de abundantes y sensuales curvas, que sabe cómo hacer que su sensualidad sea del agrado de muchos, ya que las mujeres pueden identificarse con ella.

Después en “El Trasnocho con Caro” contó que una mujer le escribió para decirle que le daba asco verla comer, e incluso la tildó de “cerda”. Al parecer, según explicó Carolina, la persona le envió alrededor de cinco mensajes, e incluso llegó a amenazarla. Pero la conductora admite que reconoce que muchas veces de estos comentarios saca temas para conversar con su público. Y hasta le dedicó su pan -cena- a las envidiosas digitales.

Carolina también festejó que ya es una youtuber. La plataforma le envió su reconocimiento por haber alcanzado los 100 mil subscriptores en el canal “Caro y su faja”.

Junto al vídeo de su espacio escribió: “Siempre he dicho que las personas que sufren por uno o con la vida de uno son aquellas personas que necesitan atención y sueñan con llamar nuestra atención 🤪 hoy una #envi #envidiosadigital logró llamar mi atención por medio minuto 🤣🤣😂😂🤣 y luego de eso pude almorzar y hasta cenar en #eltrasnochoconcaro by the way ya les dije que soy una #youtuber oficialmente?? Pues si #caroysufaja”.