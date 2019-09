¿Puedo viajar a Hawái si no tengo papeles?

En mi columna Consulta Migratoria® de esta semana contesto la pregunta de una lectora que desea viajar en avión a Hawái

Soy indocumentada. Mi esposo es residente permanente y tenemos un niño de 4 años nacido en California. Queremos visitar a familiares que viven en el estado de Hawaii. Tengo un pasaporte de México que se vence en el 2022. ¿Puedo viajar en avión dentro de los Estados Unidos si no tengo papeles, usando mi pasaporte mexicano? ¿Necesita identificación mi hijo para viajar con nosotros? – Esperanza M.

Esperanza, una persona indocumentada que posee un pasaporte válido extranjero puede abordar un avión dentro de los Estados Unidos si la Agencia de Seguridad del Transporte (Transportation Security Agency, TSA, siglas en inglés) se lo permite.

Sin embargo, el TSA no requiere identificación para menores de 18 años siempre y cuando viajen dentro de los Estados Unidos con un adulto que posea identificación que lo autorice abordar un avión.

En tu caso, podrías viajar en avión dentro de los Estados Unidos con tu pasaporte mexicano. Aunque tu hijo no necesita tener una identificación para viajar contigo, te recomiendo que lleves el acta de nacimiento de tu hijo por si piden comprobante que eres la madre del niño.

Documentos de identidad requeridos por el TSA

Según el TSA, a partir de los 18 años, pasajeros por lo general deben mostrar una identificación con fotografía válida en los puntos de seguridad del aeropuerto para poder subir a un avión.

Esta regla aplica a todo adulto, incluyendo ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes de Estados Unidos, personas con visas de no inmigrante temporales, personas con permisos de trabajo temporales, incluyendo bajo asilo, DACA, TPS y la visa U, y personas indocumentadas.

El TSA acepta varios documentos de identidad, incluyendo los siguientes:

Pasaporte de los Estados Unidos Tarjeta de pasaporte de los Estados Unidos Tarjetas del programa “Viajero Confiable” del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, siglas en inglés), incluyendo Global Entry, NEXUS, SENTRI y FAST Tarjeta de identificación militar Tarjeta de residencia permanente de Estados Unidos (tarjeta verde o green card, en inglés) Tarjeta de cruce fronterizo Credencial de identificación de los trabajadores del transporte (TWIC, siglas en inglés) Licencias de conducir o tarjetas de identificación estatales con fotografía emitidas por el Departamento de Vehículos y Motores Pasaporte emitido por un gobierno extranjero

Pueden encontrar la lista completa de documentos aceptables en el sitio web del TSA.

Ley REAL ID

A partir del 1ro de octubre de 2020, el TSA sólo aceptará licencias de conducir u otras tarjetas de identificación estatales que cumplan con los requisitos de seguridad establecidos por la Ley Real ID para abordar un avión.

Tendrán que consultar con su departamento estatal de vehículos y motores para ver si son elegibles y qué documentos necesitan para adquirir una licencia de conducir o tarjeta de identificación compatible con la Ley REAL ID.

Niños menores de 18 años

El TSA no requiere identificación de menores de 18 años cuando viajan dentro de los Estados Unidos con un adulto que tiene identificación necesaria para abordar un avión. Deben contactar a la aerolínea si tiene preguntas sobre los requisitos de identificación para niños.

Sin embargo, recomiendo que los padres lleven el acta de nacimiento de sus hijos, por si piden comprobante del parentesco. También, adultos que no son padres de los niños deben llevar una autorización escrita ejecutada por uno o ambos padres que tenga custodia legal de sus hijos para viajar.

Olvido o pérdida de identificación

Bajo ciertas circunstancias, el TSA permite que un viajero que se olvidó o perdió su documento de identificación aborde un avión. El viajero es sometido a un proceso de verificación de identidad que incluye la recopilación de información como su nombre, dirección actual y otra información personal.

Si el TSA confirma la identidad del viajero, le permitirá ingresar al punto de control de seguridad. La persona estará sujeta a una evaluación adicional, que incluirá una revisión y evaluación de la propiedad de equipaje de mano.

El TSA no permitirá que una persona ingrese al punto de control de seguridad si no puede confirmar su identidad, no proporciona la identificación adecuada o se niega a cooperar con el proceso de verificación de identidad.

Riesgos de viajar para personas indocumentadas

El TSA se encarga de velar por la seguridad de los aeropuertos. No tiene como mandato principal hacer cumplir las leyes de inmigración del país.

Sin embargo, aunque el TSA informa que no revisan si un pasaporte válido tiene visa, viajar dentro del país siendo indocumentado tiene sus riesgos.

Personas que están ilegalmente en el país pueden ser detenidas por las autoridades migratorias en todo momento y en cualquier lugar. Esto incluye aeropuertos y estaciones de tren y bus.

