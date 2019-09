Un raro Pontiac Trans Am de 1972 fue descubierto sin ningún rasguño en El Paso

Solo 689 tableros duros y ocho convertibles de Trans Am fueron fabricados para varios fabricantes

Cuando Bill Ávila, un amante de los autos musculosos en El Paso, entró al garage de su recién fallecido amigo, Rick Armijo, él se llevó la sorpresa más grande de su vida: dos modelos de Pontiac que habían permanecido almacenados por varios años.

Uno de los modelos era un raro ejemplar de Trans Am de 1972 y el otro un GTO convertible, explica la revista Automobile, quien entrevistó al afortunado dueño de los autos.

“Rick fue vendedor en un concesionario de Pontiac localmente durante años y años. Él estaba muy bien informado sobre Pontiacs, y luego se fue a trabajar a (un concesionario de) Chevrolet, y él era el tipo Corvette”, dijo Ávila.

Los autos aparentemente no fueron abandonados, pero su antiguo dueño rara vez los había manejado. El Trans Am tenía libros y cajas sobre él y parecía una “repisa”, explicó Ávila; mientras que el GTO estaba siendo reparado por Armijo.

Coleccionar autopartes de Pontiac también era un hobbie del fallecido entusiasta de autos: “Encontramos muchas partes, en los armarios de las habitaciones, en el ático. Tenía partes (alfombras, molduras, ruedas de panal, un panel cenefa, todo tipo de cosas) escondidas en cada habitación de la casa”, agregó Ávila.

Los Pontiacs Trans Am fueron fabricados con la ayuda de con la compañía Trans Am Series, dedicada a modificar autos para hacerlos más rápidos y de carreras. Solo un total de 689 tableros duros y ocho convertibles fueron fabricados, y no todos fueron Pontiac, algunos modelos incluyen Porsche, Chevrolet y Datsun, entre otros.

