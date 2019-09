Proponen cambiar ley tras muerte de niña ecuatoriana en Brooklyn

La pequeña fue aplastada por un muro, y ahora buscan que los responsables de todas las construcciones puedan ser identificados

La trágica muerte la semana pasada en Brooklyn de la niña Alysson Pinto-Chaumana, de cinco años y de origen ecuatoriano quien falleció aplastada por un muro que se desprendió, provocó gran conmoción en la Gran Manzana, pero no solo por tratarse de una víctima tan pequeña, sino también por la circunstancias tan inesperadas del suceso. Y para evitar que responsables de malas construcciones se libren de posibles castigos, se está proponiendo un cambio a las leyes de la Ciudad.

El concejal Rafael Espinal, quien representa a Bushwick, el vecindario donde ocurrió el fatal incidente, indicó que el contratista que construyó la inestable pared se mantiene en el anonimato, debido a que las actuales leyes no requieren permisos de construcción para la edificación de cercas o muros de menos de seis pies de altura, independientemente del peso o del material utilizado. Y es por eso que el dueño de la vivienda donde ocurrió el suceso solo recibió una multa de $6,250 dólares por parte del Departamento de Edificios de la Ciudad (DOB).

“Esta pérdida demuestra que ninguna medida de seguridad, por pequeña que sea, puede ser descartada por parte de los contratistas privados”, dijo Espinal en un comunicado al referirse al cambio en las leyes que impulsará con una propuesta en el Concejo Municipal, según reportó Brooklyn Eagle.

El concejal, de origen dominicano, indicó el viernes, un día después de la muerte de la niña, que su oficina comenzó ese mismo día los trámites para presentar el proyecto de legislativo. “Tomaré medidas inmediatas para asegurar que cercas pesadas y otra infraestructura que sea potencialmente peligrosa, ahora necesiten permisos aprobados por la Ciudad para garantizar su segura instalación”.

El pasado jueves en la noche, Alysson caminaba junto a su madre por la acera de la calle Harman, cuando la pequeña se agarró del muro, con pequeñas columnas decorativas, el cual se desprendió aplastándola. Y a pesar de la rápida acción de su madre, Maria Lorensa Chaumana, quien paró una ambulancia que casualmente pasaba por el lugar, su hija no logró sobrevivir a las fracturas en el cráneo y su muerte fue certificada al llegar al Hospital Wyckoff.

El muro, construido de granito y que tenía tres pies de alto y seis pies de largo, fue levantado el paso junio, y aunque aparentemente el dueño del inmueble ubicado en el 444 de la calle Harman, e identificado como Radhica Netchandra, sí había obtenido un permiso, el DOB indicó que no realizó los mantenimientos requeridos por ley y por eso le impuso la multa. “El propietario podría enfrentar una penalización mayor máxima de hasta $ 25,000 si no se presenta a la audiencia programada en la corte”, indicó un vocero de la agencia, quien agregó que los récords no demuestran que se hubieran presentado quejas anteriormente por la construcción de ese muro.

El DOB agregó que se ordenó al dueño de la propiedad a desmantelar por completo el muro, una vez se complete la investigación que se realizar en torno a la muerte de la pequeña, así como se emitió una orden de desalojo parcial hasta entonces, prohibiendo que cualquiera ingrese al patio delantero de la propiedad.

Horrible experiencia para la madre

“Íbamos caminando, y luego todo pasó en un segundo”, dijo desbastada Maria Lorensa Chaumana Camacho, madre de la pequeña Alysson, al contar a varios medios sobre los segundo inmediatos al trágico suceso, que ocurrió alrededor de las 9 p.m. del pasado jueves.

La madre, originaria de Ecuador y quien lleva viviendo en este país por más siete años, contó el horror que vivió:“Miré a la calle por un segundo. Y allí fue cuando lo tocó y cayó sobre ella”.

Tras derribarse la estructura dijo que su hija “estaba aplastada, toda su cabeza estaba aplastada”. Chaumana agregó que la agarró desesperadamente: “Dije ‘Mi amor, mi vida’ y corrí, y gracias a Dios había una ambulancia en la esquina. No sabía por qué estaban allí, pero corrí con ella en mis brazos como una madre desesperada, toda ensangrentada”.

La niña estaba a solo días de comenzar su primer año escolar y Chaumana la describió como una niña “muy, muy feliz, y muy inteligentes. Y le encantaba jugar”.

“Esto es muy doloroso para nosotros, muy doloroso”, exclamó la madre, mientras que el padre de la pequeña, Edgar Pinto, indicó que el sueño de Alysson era ser una doctora.

En el tercer piso de la casa de tres familias donde ocurrió el incidente viven parientes de la víctima a quienes habían ido a visitar, mientras en el primer piso vive el casero, quien aseguró que la niña ni siquiera se había subido al muro o tirado de la estructura. “Esa bebé no se subió al muro, simplemente se cayó”, dijo Netchandro. “Es muy difícil creer cómo esa cerca puede caer así”.