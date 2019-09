Gerardo Bazúa vs Paulina Rubio: se desata otra vez la guerra

Los famosos pelean y su hijo Eros está en medio

La paz entre Paulina Rubio y su ex Gerardo Bazúa, el padre del menor de los dos hijos de la cantante, se ha acabado. El cantante de rancheras ha vuelto a acusar a la chica dorada de impedirle ver a su único retoño en común, Eros, al igual que ya hizo antes del verano, con la diferencia de que en esta ocasión ha querido compartir un vídeo en sus redes sociales en el que muestra cómo los empleados de su ex le impiden la entrada a la vivienda de Paulina y se niegan a informarle de si el pequeño se encuentra o no en el interior cuando se presenta en su puerta.

El motivo que le habría llevado a recurrir a medidas tan extremas habría sido, por una parte, su enfado tras descubrir que la estrella del pop había publicado en Instagram una imagen acompañada de su madre y sus dos niños en la que se apreciaba a la perfección el rostro de Eros y, por otra, su hartazgo ante la supuesta negativa de Paulina a permitir que el niño pase tiempo con su familia paterna.

En el texto que ha difundido en su Instagram, Gerardo afirma que su expareja y él no han llegado a ningún trato sobre el régimen de visitas de Eros porque no resultaría conveniente para la intérprete, aunque reconociendo que prefiere que sean las empleadas de la artista quienes “eduquen y den amor” a su hijo antes que la “señora”.

“Si son dos niños, con dos papás diferentes… meditemos… Yo siempre he querido acordar[lo], pero las cosas justas, como son, no la balanza solo para un lado (sic)”, ha lamentado.

Sus declaraciones han recibido desde apoyo a duras críticas por parte de quienes consideran que él ha puesto en peligro la seguridad de su hijo al mostrar la dirección de la vivienda donde reside, que puede intuirse a través de los vídeos que ha difundido.

Por el momento Paulina ha preferido mantenerse en silencio, pero su madre Susana Dosamantes ha sido la encargada de salir una vez más en su defensa desmintiendo las afirmaciones de Gerardo acerca de la inexistencia de un acuerdo de custodia a través de un comunicado firmado por el representante de su hija.

“El señor Bazúa ha ignorado repetidamente el proceso ordenado de visita a su hijo, negándose a concretar un acuerdo en protección al menor, y continúa dando declaraciones desinformando a los medios”, reza el mensaje que ha subido a su perfil de Instagram.