Marlene Favela atraviesa dolorosa pérdida en pleno embarazo

La famosa actriz, conocida también como la "Gata Salvaje" recibe una mala noticia, durante sus últimas semanas de embarazo

Marlene Favela ha compartido a través de Instagram el dolor que atraviesa su corazón luego de sufrir una inesperada pérdida. Con aproximadamente 32 semanas de gestación y de momento su corazón está contrito por la muerte de Roberta.

La espera de su primer bebé, y la dicha que todo esto acarrea se ha visto empañada por esta dolorosa pérdida.

La protagonista de telenovelas la despidió con el siguiente mensaje:

“TE AMO ROBERTA, No te imaginas lo mucho que te voy a extrañar mi bolita de nieve, mi pedacito de carne!!! Gracias por estos 18 años de tu infinito amor, por ser mi compañera, por acompañarme en mis aventuras, hicimos tanto juntas, viajar, vivir en otros países, me enseñaste tantas cosas, estuviste en cada momento importante de mi vida, en lo cotidiano también, y siempre siempre me hiciste sentir amada, porque así es el amor de un mascota, “incondicional” aunque para mi tu fuiste mi familia! estoy convencida que llegaste a mi vida para hacerme mejor persona, para poder ver el mundo desde otro lugar, contigo aprendí amar y a respetar a los animales, una parte de mi ser y mi conciencia estaban dormidos antes de que tú llegaras, gracias por enseñarme tanto, se que tuviste una vida maravillosa a mi lado porque siempre te cuidé, te dí amor y eso me hace feliz!!! Siempre serás la chihuahua más hermosa que mis ojos verán!!!!! (Nuestra primera y nuestra última foto juntas)🌷🕊”.