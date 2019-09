Murió baleada mientras enseñaba a manejar a su hijo adolescente. Fue furia en la carretera

Una lección de clases de manejo terminó en tragedia cuando una madre que enseñaba a su hijo de 17 años a manejar fue baleada en una carretera de Milwaukee, en Wisconsin.

Tracy Smith, de 46 años, se encontraba con su hijo dentro del auto cuando fueron impactados. Fue entonces cuando la oficial del Departamento Estatal de Correciones, quien estaba en su día de descanso, se bajó del vehículo.

Mientras caminaba hacia el otro conductor, en las intersecciones 51st Boulevard y la W. Capitol Drive, éste sacó un arma y le disparó mortalmente en frente del menor, quien la condujo hacia un hospital.

“Esto se debió a un accidente menor que ocurrió. El pasajero del vehículo que fue golpeado salió y se enfrentó al [conductor] del otro vehículo. Hubo un intercambio de palabras y el hombre sacó un arma de fuego y le disparó al pasajero”, según ABC News.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad del sospechoso, aunque han informado que el hombre de 35 años se encuentra bajo custodia.

La familia de Smith, quien la describió como una hermosa persona, está preocupada de que el adolescente no pueda recuperarse de la muerte de su madre.

“Era una persona hermosa. Sabía cómo tratar a las personas. Sabía cómo hablar con las personas. Era maravillosa. Esa era mi hija mayor. Y desearía que supieras cómo me siento”, dijo su padre, Ollie Luckett, quien se encuentra devastado por la tragedia.

