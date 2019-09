Lorena Herrera generó una ola de calor en Instagram con foto íntima

Con 52 años de edad, dos más que JLo, la mexicana ha dejado a todos impactados

Lorena Herrera generó una ola de calor en Instagram. La sexy cantante y actriz mexicana presumió una imagen en la que aparece luciendo lo que podría ser una tanguita. Y aunque muchos están acostumbrados en ver a las famosas presumir sus predominantes colitas, Lorena cambió de lado y se paró de frente a la cámara.

Cabe señalar que Lorena Herrera tiene 52 años de edad y sus curvas podrás ser voluptuosas pero su cuerpo parece no acumular grasa de más. Junto a la imagen la actriz escribió: “Les pasa a uds que se levantan y se ven al espejo todos los días??? Como si algo fuera a cambiar de un día a otro!😂😂 Lo que si, es que me estoy viendo y lo que me llega a la cabeza es que hoy me como esos hotcakes que quiero desde el año pasado!😂 🐷🐽🐖🥧🍦🍨🍧🍮🍰 #FelizMartes A darme gusto!😃 #SinMiedoAComer”.

La imagen de Herrera ha generado un sinfín de comentarios y más de siete mil likes para el cierre de esta nota. Algunos han llegado a expresar que su belleza o figura logra humillar a muchos mortales, incluidos los ricos y famosos.