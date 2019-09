Suelta La Sopa, unidos en oración

View this post on Instagram

Antes de iniciar cada programa de @SueltaLaSopaTV, nos tomamos de las manos y oramos, pidiéndole a Dios que guíe nuestras palabras y nuestros pensamientos… y agradeciéndole por la bendición de estar vivos, de tener un trabajo que amamos y un público que nos sigue y que nos da tanto cariño… ❤️Hoy oramos especialmente por las víctimas del huracán Dorian. Pero no sólo se trata de orar, también hay que hacer donaciones. En este momento los damnificados de las Bahamas necesitan urgentemente alimentos, medicamentos y otros artículos de primera necesidad. ¿Ya hiciste tu donación? Visita @elpoderenti para información sobre cómo donar. 📸: @opymorales