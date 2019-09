Grave enfermedad ronda a Kim Kardashian

"Lo siento en mis huesos", dice Kim con lágrimas en los ojos, mientras recibe el consuelo de Kris Jenner

El avance de la nueva temporada de “Keeping Up With the Kardashians” ha dejado a muchos preocupados por la salud de Kim Kardashian. En éste se escucha la voz de la esposa de Kanye West diciendo que podría tener lupus.

“Lo siento en mis huesos, probablemente tengo lupus”, se oye decir a Kim Kardashian, quien luego aparece con lágrimas en los ojos, quien al parecer ya ha sido sometida a varios estudios médicos, por este mal.

Ante la preocupación de su hija, Kris Jenner se limita a decirle: “Hay que mantenernos positivos hasta que tengamos los resultados”.

En el mundo del espectáculo se sabe que Selena Gómez es una de las famosas que se ha visto en graves problemas de salud debido a esta enfermedad. Incluso recibió un trasplante de riñón, el cual le ha permitido mantenerse estable y con vida.

El lupus es un enfermedad auto inmune. Por definición: el sistema inmunitario ataca a las células y tejidos que están sanos por error. Los daños podrían presentarse en articulaciones, piel, riñones, corazón, pulmones, vasos sanguíneos y el cerebro.