Atención de la salud de los afectados por 9/11

El ataque contra las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001 no sólo provocó miles de muertes inmediatas sino que expuso a muchas personas más a productos químicos contaminantes, en muchos casos mortales. Dieciocho años después, muchas de esas personas son elegibles para recibir atención médica y asistencia emocional del Programa de Salud World Trade Center. El 9 y 10 de septiembre, la Hispanic Federation, en colaboración con la cadena Telemundo, realizará una consulta telefónica para detectar y ofrecer servicios a posibles afectados por el ataque.

Entre las personas que se encontraban en la Zona Cero aquella mañana figuraba el personal de la Hispanic Federation, que funcionaba muy cerca del World Trade Center, una zona donde el aire estaba densamente contaminado.

Desde entonces, se han establecido sucesivos programas de atención de la salud de las y los afectados. En la actualidad, esa atención sanitaria se brinda por medio del Programa de Salud del World Trade Center, que ofrece servicios de monitoreo y tratamiento a quienes estaban en el lugar del ataque, así como a otros que estuvieron expuestos a los contaminantes.

Pero aún hay muchos que no han reclamado los beneficios de ese programa. Algunos, porque recién empiezan a sentir los efectos de algo que pasó hace tantos años. Otros no solicitan atención porque no saben que tienen derecho a la misma. O porque creen que como ha transcurrido tanto tiempo no es posible determinar que los problemas de la salud de hoy se deben a algo que sucedió en 2001.

“Se estima que aquel 11 de septiembre había unas 400,000 personas en la zona de desastre, en el Bajo Manhattan”, explica Michael Pereira, coordinador del Programa de Salud WTC en la Hispanic Federation.”Y de esas 400,000 personas potencialmente calificables para este programa, hay unas 20,000 que ya están registradas y reciben tratamiento. Nuestro dilema consiste en encontrar 18 años más tarde a esas otras personas y darles los servicios a los que tienen derecho”.

“El 9 y 10 de septiembre acompáñennos por Telemundo 47 desde las 5 pm hasta las 7 pm”, invita Michael Pereira. “Esos días tendremos sobrevivientes ya registrados en el Programa de Salud del WTC aquí en La Federación Hispana, para darles la información que necesiten, Quienes hayan estado en el Bajo Manhattan el 9/11, o haya pasado tiempo al sur de Houston Street en las semanas y meses siguientes, califican para este programa gratuito y pueden recibir monitoreo y tratamiento por cualquier condición relacionada con el 9/11. Por favor, llamen al (212) 233-8955, extensión 129, y dejen un mensaje”.

Y para saber más sobre la Hispanic Federation y sus organizaciones, llamen a nuestra línea bilingüe y gratuita, (866) -HF-AYUDA u (866) 432- 9832, o consulten nuestro sitio Web, www.hispanicfederation.org.

¡Celebren con nosotros el vigésimo noveno aniversario de la Hispanic Federation! ¡Hasta la próxima columna!

-José Calderón es el presidente de la Hispanic Federation