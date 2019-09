Exigen que nueva ley sobre pruebas penales se implemente de inmediato

La normativa, que ordena a fiscales presentar toda la evidencia de un caso en 15 días, entra en vigor el 1 de enero, y aunque activistas piden que se acelere, organismos judiciales advierten que si el Estado no da recursos, no podrán cumplir con el nuevo mandato

Faltan menos de 90 días para que entre en vigor la nueva ley sobre presentación de pruebas en casos penales, que ordena que luego de la lectura de cargos contra un acusado, en un plazo máximo de 15 días, los fiscales deben exhibir toda la evidencia existente, a fin de que haya más transparencia en la justicia y se acabe con la potestad que se tenía hasta ahora de retener pruebas hasta el comienzo de un juicio.

Y aunque la ley aprobada por la Legislatura estatal en abril pasado es vista por defensores de la reforma al sistema de justicia criminal como un triunfo a favor de casos más justos, este lunes la sede del Senado estatal en la Gran Manzana fue espacio de una protesta para exigir a los fiscales que no se dé más largas y la nueva normativa se implemente desde ya.

Asegurando que ocultar evidencia ha sido por décadas sinónimo de injusticia y que urge que no haya un día más en que esa sea la regla en el sistema judicial neoyorquino, los manifestantes pidieron a los fiscales “subirse al bus” de la justicia y no dilatar más.

“A mí los fiscales me obligaron a aceptar una declaración de culpabilidad tras retener pruebas y amenazarme con recibir el máximo castigo. Pero si la nueva ley de pruebas hubieran sido ley durante mis procedimientos, yo habría conocido la evidencia que planeaban usar en mi contra y lo más probable es que no me hubiera declarado culpable solo para bajar la condena”, aseguró Marvin Mayfield, activista de la organización Just Leadership USA, destacando que al ocultarse las pruebas en la etapa previa al juicio, muchos acusados terminan inculpándose.

“Estamos pidiendo a todos los funcionarios electos, tanto de la ciudad como del estado, que exijan que los fiscales de distrito comiencen a implementar esta legislación histórica ya mismo para promover la justicia en los procesos”, comentó el organizador comunitario. “No podemos permitir que nuestra victoria obtenida con tanto esfuerzo sufra demoras y retrocesos en enero del 2020. Debemos continuar la lucha para garantizar una implementación rápida y justa, para que los neoyorquinos tengan la oportunidad de una verdadera justicia”.

El senador Jamaal Bailey, presidente del Comité de Códigos de la cámara alta de la Legislatura, quien luego de la protesta presidió una audiencia con fiscales y defensores de la reforma al sistema penal, aseguró que aunque la pasada sesión legislativa fue “histórica por las diversas reformas que se aprobaron”, entre ellas la normativa de exhibición de evidencia, hay que garantizar que su implementación no se quede corta.

“El conjunto de reformas incluyó un cambio fundamental en el sistema de justicia penal. Ahora tenemos la tarea de garantizar que el proceso de implementación sea efectivo y cumpla con la intención y el propósito de la nueva ley”, dijo el líder político. “Estas audiencias son necesarias para lograr un sistema justo para todas las partes involucradas y brindar la oportunidad de expresar los mejores métodos de implementación”.

Édgardo Acevedo, miembro de la organización VOCAL NY, y quien asegura haber sido víctima de la norma actual sobre exhibición de pruebas, aseguro que las fiscalías de los condados del estado pueden hacer los cambios inmediatamente, pero parece que ese no ha sido su intención.

“Muchas personas terminan yendo a la cárcel esperando un juicio sin conocer las pruebas que hay en su contra, y esta ley es un mandato necesario. Yo fui acusado de un crimen en 2013 y estuve casi 10 meses esperando para salir de la cárcel porque no me querían dar un video que iba a probar mi inocencia, y por el contrario, me pedían que firmara una declaración de culpabilidad para dejarme salir. No firmé nada, y al final se probó que no era culpable, pero me tomó casi un año y me arruinó la vida”, asegura el puertorriqueño, al tiempo que exigió voluntad de las fiscalías. “Ya que esto se aprobó les pido que no esperen y que activen la nueva norma ya mismo para que cuando llegue el 1 de enero no haya ninguna manera de atrasarla, porque van a decir que no tienen los recursos y eso es excusa”.

Y precisamente asegurando que no cuentan con los recursos necesarios para implementar la ley ni ahora ni en 90 días, fiscales que asistieron a la audiencia en el Senado estatal advirtieron que aunque apoyan la nueva ley y están dispuestos a hacer su mayor esfuerzo para implementarla desde enero próximo, sin dinero el mandato no va a poder hacerse efectivo.

“No es una tarea fácil y muchos condados no cuentan con elementos tecnológicos necesarios para poder transferir información de todos los casos que hay en un período de solo 15 días. La solución requiere recursos y más personal. En muchos casos ni siquiera se cuenta con un wifi seguro”, aseguró David Hoovler, fiscal del condado de Orange County, quien calculó que se necesita al menos de una inversión de $100 millones antes del 1 de enero en las localidades del norte del estado para poder intentar cumplir con lo mandado.

La fiscal del condado de El Bronx, Darcel Clark compartió la misma visión y aseguró que sin dinero la ley solo quedará en buenas intenciones.

“Estos cambios mejoran la justicia y la calidad de los procesos acusatorios, pero no vamos a poder cumplir si no hay recursos adicionales. Queremos hacerlo, pero hay obstáculos muy serios para poder cumplir”, manifestó la Fiscal, quien explicó que su oficina necesitaría al menos $15 millones de dólares para invertir en tecnología y más personal.

Clark agregó que además existen otras limitantes como la falta de procesos centralizados en la policía para suministrar información y procesos como las pruebas de ADN que toman hasta 90 días, que impiden que se pueda cumplir el plazo de 15 días ordenado por la nueva ley para presentar todas las pruebas.

Aunque no aseguró cómo ni cuándo se asignarán los recursos que los fiscales piden para implementar la ley, la senadora estatal Diane Savino dejó ver que la Legislatura entiende que los recursos deben ser suministrados por el Estado. “Es obvio que el dinero tiene que salir del Estado”, mencionó.

A pesar de las quejas de los fiscales para implementar la ley de evidencias de manera inmediata, Christopher Pisciotta, abogado de defensa criminal de la organización The Legal Aid Society, dijo que más que un asunto de recursos es un asunto de voluntad.

“Ellos deben implementarla ya para que las personas que están en el sistema puedan beneficiarse de la ley. Deben proveer todos los materiales probatorios antes de que las personas vayan a la corte y ciertamente los fiscales pueden implementarla ya”, dijo el defensor. “Tenemos decenas de miles de personas en las cortes ya y sus vidas y sus futuros dependen de esto. Nuestro sistema penal infortunadamente ataca a muchos neoyorquinos de bajos recursos y comunidades de color. Las personas latinas han sufrido de sobrevigilancia de la policía y permanecen en cárceles esperando que estas leyes entren en efecto. Todos pueden hacerlo ahora mismo. Es un asunto de si quieren hacerlo”.